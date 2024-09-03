U18亞青／陳睦衡對韓好投 運動員宣誓說英文也很溜

U18亞洲青棒錦標賽台灣隊陳睦衡昨天不僅先發好投，運動員宣誓英文也很溜，賽後韓國隊選手紛紛對他說good pitch；陳睦衡少棒時也曾擔任宣誓，高標準自評此次宣誓表現80分。

亞洲青棒錦標賽昨天開打，台灣隊陳睦衡先是在開幕典禮運動員代表宣誓秀英文，扛對韓先發重責，投5.1局無失分、飆出7次三振，最快球速152公里也投出亮眼表現，率隊以1比0搶下關鍵勝利。

陳睦衡2018年打亞洲少棒錦標賽時也是運動員宣誓，他表示，本來擔心昨天又要先發、又要宣誓怕熱身會來不及，但被隊友拱出，想著宣誓的詞都差不多，也不需要花時間背稿，大概看一下稿子就可以。

陳睦衡笑說，先發還是最重要的任務，宣誓說不好、比賽投得好就好，如果宣誓說得好、比賽又投得好就是加分，自評昨天宣誓表現80分，「我對自己的要求比較高，換氣和逗點處沒有很流暢，輕重音也沒有發好。」

隊友評價陳睦衡的英文程度在高中球員中是前段班，陳睦衡謙虛表示，平時喜歡看英文短片，會開著英文字幕看，看不懂再換中文字幕。

陳睦衡本來與韓國隊陣中投手朴健佑、野手沈在訓就會透過社群網站互傳訊息，他也透露，昨天賽後列隊時，韓國隊選手紛紛向他說good pitch、good ball，還有之前不認識的韓國選手透過社群Instagram傳訊息給他。