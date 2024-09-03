U18亞青／中華派哀宥宇先發投泰國 盼發揮水準

U18亞洲青棒錦標賽中華隊明天預賽與泰國交手，將採用投手車輪戰，預計推出哀宥宇先發，哀宥宇集訓階段球速投到150公里有突破，對泰國先發目標發揮正常水準。

亞洲青棒錦標賽中華隊預賽首戰擊敗韓國隊，今天與巴基斯坦比賽因對手人員不足，裁定7比0搶勝，明天預賽最後一戰與泰國交手，沒有意外的話，中華應該能以分組第1晉級超級循環賽複賽。

中華隊明天預計派出哀宥宇先發，哀宥宇高中階段進步多，除了與平鎮高中母隊教練林煜清多學螃蟹球、豐富武器庫外，球速也有提升，集訓階段配合訓練、體能，練習賽投出生涯最速150公里。

哀宥宇表示，本來就有心理準備明天比賽投手群會輪流登板，明天先發任務沒有特別不一樣的想法，也不會特別想追求什麼，照著平常的樣子，希望發揮水準。

許多外隊提到天母棒球場投手丘高度問題，哀宥宇表示，先前玉山盃、與U23世界盃中華隊打練習賽時都有在天母投過球，覺得沒有太大不同。

昨天中韓戰在休息區當啦啦隊，哀宥宇表示，比賽過程中滿亢奮的，也有一點點緊張，國際賽感覺跟想像中沒有太多不同。

哀宥宇今年升上高三，也把亞青當成投出身價的舞台，坦言球速持續突破會有離挑戰職棒舞台更接近一步的感覺。被問起有沒有設下球速目標，他表示，順其自然、按部就班訓練，有時候越想要反而越得不到。