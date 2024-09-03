U18亞青／林鉑濬抗韓有心得 拆彈飆速154公里

投手林鉑濬連3年青棒國際賽都對韓國登板，昨天在U18亞洲青棒錦標賽後援登板，面對1分領先、壘上有人危機，亢奮情緒更多，1.2局飆出生涯最速154公里，霸氣喊：「拆彈本來就是我的工作。」

林鉑濬高一入選U18世界盃棒球賽中華隊就展現大將之風，高中3年都入選青棒代表隊。昨天亞洲青棒錦標賽首戰中華與韓國交手，先發投手陳睦衡投到6局1人出局、壘上有人退場，林鉑濬後援登板，雖有暴投、讓跑者盜上三壘，但穩守不失分、霸氣吶喊。

林鉑濬昨天後援投1.2局，沒被敲出安打，投出2次三振，最快球速154公里、突破生涯極速，幫助球隊穩守，率隊以1比0搶勝。他笑說，在153公里「卡關」很久，可以突破極速很開心。

林鉑濬表示，昨天登板其實很亢奮，想著「終於輪到我上場了」，可能因為情緒太多，身體變得比較僵硬，變化球有點失控才會出現暴投，也有提醒自己身體放軟一點。

陳睦衡一直跟林鉑濬說抱歉，讓他在壘上有人危機時登板，林鉑濬則回應，「拆彈本來就是我的工作。」

林鉑濬高中3年國際賽都有對韓國登板、也都能有效壓制，他表示，昨天賽前情蒐給很多資訊，也有特別詢問需要注意哪幾棒打者，對韓國隊4棒朴俊淳印象最深，不僅會打、腳程也很快。