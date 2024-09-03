U18亞青／黃天賜首盜很有戲 自曝轉速快卻是空轉

平鎮高中游擊手黃天賜外型容易給人腿快錯覺，昨天在U18亞青跑出國際賽首盜壘，黃天賜自曝跑壘時想像自己是陳晨威，平時都被笑說跑壘是「空轉」，盜壘成功很有成就感。

平鎮高中游擊手黃天賜三級棒球階段都有入選國家代表隊、經驗豐富，此次再度入選亞洲青棒錦標賽代表隊，昨天與韓國比賽，3局下敲出安打情緒振奮，4局下靠著野手選擇上壘，「罕見」跑出盜壘成功，昨天留下3打數1安、1盜壘成績，台灣隊以1比0搶勝。

黃天賜身材瘦長、又是守游擊，給人腳程快的錯覺，他自曝高中正式賽盜壘成功應該不超過5次，國際賽盜壘成功應該是首次。黃天賜透露，昨天4局教練團提醒可能會下盜壘戰術時嚇一跳，想著「確定嗎？我的腿這麼慢」，抓到時機盜壘，只能想像自己是中職快腿樂天桃猿隊陳晨威全力跑。

黃天賜分享，剛升上高中其實是守二壘，後來改守游擊範圍變大，剛開始守游擊追不到球還滿氣餒的，學長有給建議，既然腳不快，就要懂得觀察配球和打者型態，彌補不足。

黃天賜笑說，其實自己腳的「轉速」滿快的，看起來跑很快卻是在「空轉」，想要盜壘成功都需要靠掩護，外型常常可以欺敵，雖然腳程不快，但只要打到球一定全力衝刺。被問起和學長董子恩比誰比較快，黃天賜笑說：「我可能略勝一籌。」

談起昨天3局的安打，黃天賜表示，平時是執行戰術多的角色，那個打席嘗試短打點不好，當下對自己滿生氣的，想著至少要推進，想辦法往右半邊打，可以敲出安打滿開心的。