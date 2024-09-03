U18亞青／韓派2任左投接力對中華 教頭點出適應問題
亞洲青棒錦標賽中華隊昨天與韓國比賽搶勝，韓國派出2任投手都是左投，中華隊總教練吳柏宏表示，國際賽外隊多派左投對中華隊，非僅是「左投剋左打」邏輯，場次多了也會越來越順手。
亞洲青棒錦標賽中華隊昨天首戰與韓國比賽，韓國先發投手丁炫瑀、後援投手裵璨昇都是左投，國際賽外隊多派左投對中華隊的狀況持續。
中華隊總教練吳柏宏表示，的確近年外隊都派左投對中華隊，可能與中華隊左強打者多有關係，但也提到不完全是「左投剋左打」思考邏輯，好的左投連右打者都不好掌握。
昨天韓國隊先發投手丁炫瑀是韓職選秀狀元熱門，賽前很早就有鎖定和掌握，但吳柏宏表示，實際上對戰後援投手裵璨昇感覺更難打，除了有破150公里球速，變化球也很不錯。
中華隊此次亞青鎖定韓國、日本，預賽擊敗韓國，複賽最大的挑戰就是日本，日本預料也可能會派左投對中華先發。
吳柏宏提到，各隊都派左投對中華，像昨天對上韓國這麼高強度的對手，可能一開始還需要適應，但隨著場次越來越多，應該也會越來越順手。
中華隊昨天預賽首戰擊敗韓國隊，今天與巴基斯坦比賽，因為巴基斯坦人員不足無法出賽裁定7比0中華勝，中華隊今天安排練球，明天預賽最後一戰與泰國隊交手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言