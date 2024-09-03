U18亞青／韓派2任左投接力對中華 教頭點出適應問題

亞洲青棒錦標賽中華隊昨天與韓國比賽搶勝，韓國派出2任投手都是左投，中華隊總教練吳柏宏表示，國際賽外隊多派左投對中華隊，非僅是「左投剋左打」邏輯，場次多了也會越來越順手。

亞洲青棒錦標賽中華隊昨天首戰與韓國比賽，韓國先發投手丁炫瑀、後援投手裵璨昇都是左投，國際賽外隊多派左投對中華隊的狀況持續。

中華隊總教練吳柏宏表示，的確近年外隊都派左投對中華隊，可能與中華隊左強打者多有關係，但也提到不完全是「左投剋左打」思考邏輯，好的左投連右打者都不好掌握。

昨天韓國隊先發投手丁炫瑀是韓職選秀狀元熱門，賽前很早就有鎖定和掌握，但吳柏宏表示，實際上對戰後援投手裵璨昇感覺更難打，除了有破150公里球速，變化球也很不錯。

中華隊此次亞青鎖定韓國、日本，預賽擊敗韓國，複賽最大的挑戰就是日本，日本預料也可能會派左投對中華先發。

吳柏宏提到，各隊都派左投對中華，像昨天對上韓國這麼高強度的對手，可能一開始還需要適應，但隨著場次越來越多，應該也會越來越順手。

中華隊昨天預賽首戰擊敗韓國隊，今天與巴基斯坦比賽，因為巴基斯坦人員不足無法出賽裁定7比0中華勝，中華隊今天安排練球，明天預賽最後一戰與泰國隊交手。