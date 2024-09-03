U23世界盃／中華隊備戰 投手群曾家輝、沙子宸定位確認

備戰U23世界盃棒球賽中華隊與中國隊先打2場交流賽做最後投手定位確認，投手曾家輝預計排入先發輪值，旅美投手沙子宸此次賽會後援、先發出賽規劃都有。

U23世界盃棒球賽在中國杭州舉行，中華代表隊1日啟程，昨天和今天都有安排與中國隊打練習賽，昨天比賽曾家輝、陳品宏、呂昱廷、黃仲翔、尹柏淮依序登板，投手群聯手壓制沒有失分，中華隊2局上靠著單局2支安打、3次四死球保送、對方守備失誤攻下3分，以3比0搶勝。

中華隊今天再與中國隊打練習賽，伍立辰先發投2局失1分，張峻瑋、黃子豪依序中繼投1局，張峻瑋失掉1分。

旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸中繼投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，陳冠穎後援投1局，也沒有掉分。

中華隊先前排出的先發投手群規劃為伍立辰、張峻瑋、黃子豪、陳冠穎，曾家輝從練習賽觀察狀況，教練團規劃會排入先發輪值。

沙子宸在台灣時間8月30日完成返台前最後1場小聯盟先發，9月1日直接在機場與球隊會合，出發赴中國備戰，今天首度實戰登板讓教練團觀察近況，預計正式賽定位後援、先發出賽規劃都有。

中華隊6日首場比賽將與韓國交手，接著依序與荷蘭、尼加拉瓜、南非、委內瑞拉交手，爭取分組前3名晉級超級循環賽（Super Round）資格。