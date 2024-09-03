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中職／南珉貞自稱台灣人 妹妹提問被嗆「我連中國都要了解？」

聯合新聞網／ 綜合報導
南珉貞。 截圖自南珉貞IG
南珉貞。 截圖自南珉貞IG

富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞經常在YouTube分享吃播影片，獲得網友好評。近日她與妹妹體驗台式小火鍋，當被問到料理方式時，南珉貞脫口說出，「我是台灣人。」

南珉貞來台近1年，已體驗過許多台灣美食和文化，近日她也帶親妹妹去吃台灣小火鍋，妹妹選擇麻辣湯底，問南珉貞，「麻辣湯底是用花椒和中國醋來做的嗎？」

南珉貞馬上回應，「不知道，我是台灣人，我聽不懂你的意思。」妹妹問她身為台灣人不用知道這些嗎？南珉貞則疑惑表示：「難道我連中國都要了解嗎？」

影片曝光後，網友紛紛稱讚姊妹互相鬥嘴的有趣畫面，也有人稱讚，「南珉貞是真正的台灣人」、「真的太讓台灣人感動 超勇敢的」、「珉貞你這句話有點猛更愛你了」。

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