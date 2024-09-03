12強賽／傳大聯盟開放40人名單 鄭宗哲和鄧愷威有望參戰

第3屆世界棒球12強賽將在今年11月開打，原先規定不開放大聯盟40人名單球員參賽，但古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體發文指出，各國將可以徵召大聯盟40人名單選手。

羅梅洛在X上發文提到，關於12強消息，聽說各國將被允許徵召大聯盟40人名單球員，他們可向大聯盟球團提請求，大聯盟球團則可以批准或拒絕球員參加。

我國目前有2名選手在大聯盟40人名單，海盜隊內野手鄭宗哲去年曾參加經典賽和杭州亞運；鄧愷威也是經典賽成員，如今兩人有望再度披上中華隊戰袍。

鄭宗哲本季在海盜2A出賽114場，敲出11轟、48分打點和14次盜壘成功，打擊率0.213，整體攻擊指數（OPS）0.658。

鄧愷威。 本報資料照

鄧愷威今年曾升上大聯盟但表現不理想，出賽4場，主投11局被敲15安，防禦率9.82，每局被上壘率2.09。鄧愷威回到3A後仍有控球問題，出賽19場，主投65.1局被敲85安，防禦率9.09，每局被上壘率1.81。

本屆12強中華隊與日本、南韓、古巴、多明尼加和澳洲同屬B組。A組有墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉和波多黎各。