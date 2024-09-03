U18亞青／預賽首戰 中華1:0完封韓

預賽第一場、也是最重要的一場比賽，中華隊昨天在先發投手陳睦衡五點一局無失分好投、捕手江庭毅三安猛打帶領下，以一比○力克南韓隊，在U18亞洲青棒錦標賽開門紅。

「二刀流」好手陳睦衡在首戰先化身抗韓殺手，儘管首局就因二壘手全紹凱失誤、自己的補位瑕疵釀成危機，但成功守下後愈投愈穩，一路投到第六局、一出局，留下一壘跑者交到林鉑濬手中，以五上五下守下一分領先。

陳睦衡回憶從開局危機到後續好投，「想說把能力拿出來就會有好結果，丟在好的位置就有三振。」首局三個出局數都是三振，讓他意識到南韓其實沒有那麼可怕，「發現對面的攻擊能力沒到想像程度，第一局算試水溫吧！後面就開始有自己節奏。」

此役投出一五二公里為個人最速，他笑說：「每顆都有看（球速），滿開心但也不意外，大比賽本來球速就會增加。」評價此役，目標旅外的他，認為這是為自己加分的一戰，但他說：「還沒到最好的感覺。」

打線功臣來自捕手江庭毅，埋伏在第七棒掃出三安打，陳睦衡談到搭檔捕手在攻擊上的好表現，笑稱是「平鎮雙槍（加上黃天賜）覺醒」。江庭毅則想到自己在玉山盃時，打擊表現不好，因此找了教練特別調整打擊，「很怕卅六人沒辦法進，比之前更努力去找打擊的突破口。」

中華隊原定今晚出戰巴基斯坦，但巴基斯坦最終因抵台球員人數不足裁定沒收比賽，中華隊改以練球調整，備戰後續賽事。