U18亞青／台灣擊敗韓國搶下關鍵一勝 教頭點投捕是關鍵

亞洲青棒錦標賽台灣隊今天以1比0擊敗韓國、搶下關鍵首勝，總教練吳柏宏點名投手陳睦衡、捕手江庭毅是關鍵，陳睦衡投到5.1局對投手戰力幫助大，江庭毅則本來就有中長程打擊實力。

亞青台灣隊今天首戰與韓國交手，先發投手陳睦衡投5.1局無失分，飆速152公里，林鉑濬後援1.2局穩守，打擊方面，捕手江庭毅單場3安、3局下二壘打帶起攻勢，跑回團隊致勝分。

台灣隊總教練吳柏宏表示，本來今天準備了3個投手，但陳睦衡表現超乎預期，投到5.1局對投手群戰力幫助滿大的，不用消耗這麼多投手，5.1局的投球過程中，也沒有太大危機。

吳柏宏表示，陳睦衡的球路沒有這麼好攻擊，直球、變化球搭配完美，投到超過80球選擇換投是本來的預期。

吳柏宏表示，至於江庭毅少棒開始就有豐富國際賽資歷，今天與投手搭配完美，配球上沒有太多閃躲，就是攻擊好球帶跟打者對決，在引導方面幫助投手很多。

吳柏宏也提到，江庭毅本來就是有中長程火力的打者，但因為是捕手，所以放在後段棒次，「他有這樣的打擊表現並不意外。」

今天雖然搶勝，但也錯過滿多得點圈有人機會，吳柏宏表示，對方投手也不錯、沒有這麼好打，鼓勵選手積極出棒，後面比賽也會再提醒球員。