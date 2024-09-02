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U18亞青／平鎮雙槍覺醒 捕手江庭毅攻守俱佳助台灣搶勝

中央社／ 台北2日電

亞洲青棒錦標賽台灣隊陣中「平鎮雙槍」覺醒，捕手江庭毅攻守俱佳，單場敲3安助隊以1比0擊敗韓國。江庭毅特別找教練調整打擊收到好成效，再於台灣打國際賽直呼：「感覺回到2019年。」

亞青台灣隊今天首戰與韓國隊交手，後段棒次7棒江庭毅、8棒黃天賜打擊有表現，3局江庭毅敲出團隊首安就是長打，二壘打開啟攻勢，黃天賜補上安打，再靠著觸身球保送、四壞保送跑回團隊唯一1分。

江庭毅4局下也有敲出安打，6局下敲出個人單場第3安，單場3打數都敲出安打，先發蹲捕與投手陳睦衡搭配，引導投手也有功。陳睦衡幫江庭毅和黃天賜取「平鎮雙槍」封號，江庭毅笑說，很滿意這個封號。

江庭毅透露，從選拔賽玉山盃到集訓階段，其實打擊沒有調整得很好，但很想要更積極的幫助球隊，有自己找教練調整，希望找到突破口，包括揮棒機制、身體動作，調整過後跟球更放鬆、也更可以打中甜蜜點。

江庭毅表示，今天攻擊策略是好球來就打，想法越簡單越好。江庭毅國小、國中階段都有入選代表隊，2019年打U12就是台灣主場，他表示，今天上場感覺回到當年，有熟悉的感覺。

平鎮 玉山盃

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