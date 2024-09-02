U18亞青／一度怕進不了名單 江庭毅特調打擊催生抗韓3安猛打

中華隊今天以1：0擊敗南韓隊，在U18亞洲青棒錦標賽開門紅，打線以捕手江庭毅3安猛打表現最佳，賽後給自己及投手陳睦衡都是100分的評價，他也透露在取36人名單前就有特別找教練調整打擊，「很怕自己沒辦法進…。」

南韓隊兩任投手丁炫瑀、裵璨昇都是左投，中華隊考量左打近況不俗，今天仍排出前4棒都是左打的先發打線，後5棒則是全右打。

此役中華隊前4棒前兩輪攻擊都遭到封鎖，反倒從後段棒次開始發起攻勢，前3安都是來自右打，分別是江庭毅（2安）、黃天賜，左打直到第5局才由柯敬賢的二壘打開張安打，第5支安打又是出自江庭毅之手，成為埋伏在後段棒次的亮點。

總教練吳柏宏表示，其實兩位捕手近況都不錯，但考量江庭毅比較有國際賽經驗，因此由他先出賽，今天引導上幫助投手很多，打擊也繳出猛打，「今天的關鍵確實就是投捕兩位」。儘管放在第七棒，但吳柏宏說他本來就是有打擊能力的選手，只是擔任捕手，所以沒放在前面棒次。