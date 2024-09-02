快訊

多錯1題沒第一志願可讀 竹竹苗5267人連署要求會考計分改制

熊熊火光駭人…台中潭子修配廠「全面燃燒」 鐵皮屋火勢猛烈

U18亞青／一度怕進不了名單 江庭毅特調打擊催生抗韓3安猛打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
江庭毅繳出3安打猛打賞。記者侯永全／攝影
江庭毅繳出3安打猛打賞。記者侯永全／攝影

中華隊今天以1：0擊敗南韓隊，在U18亞洲青棒錦標賽開門紅，打線以捕手江庭毅3安猛打表現最佳，賽後給自己及投手陳睦衡都是100分的評價，他也透露在取36人名單前就有特別找教練調整打擊，「很怕自己沒辦法進…。」

南韓隊兩任投手丁炫瑀、裵璨昇都是左投，中華隊考量左打近況不俗，今天仍排出前4棒都是左打的先發打線，後5棒則是全右打。

此役中華隊前4棒前兩輪攻擊都遭到封鎖，反倒從後段棒次開始發起攻勢，前3安都是來自右打，分別是江庭毅（2安）、黃天賜，左打直到第5局才由柯敬賢的二壘打開張安打，第5支安打又是出自江庭毅之手，成為埋伏在後段棒次的亮點。

總教練吳柏宏表示，其實兩位捕手近況都不錯，但考量江庭毅比較有國際賽經驗，因此由他先出賽，今天引導上幫助投手很多，打擊也繳出猛打，「今天的關鍵確實就是投捕兩位」。儘管放在第七棒，但吳柏宏說他本來就是有打擊能力的選手，只是擔任捕手，所以沒放在前面棒次。

陳睦衡談到此役搭檔捕手在攻擊上的好表現，笑稱是「平鎮雙槍（加上黃天賜）覺醒」。江庭毅則想到自己在玉山盃時，打擊表現不好，因此找了教練特別調整打擊，「很怕36人沒辦法進，比之前更努力去找打擊的突破口。」揮棒機制進行微調，站上打擊區上也讓自己的想法簡單化，「好球來就打，越簡單越好。」

江庭毅繳出3安打猛打賞。記者侯永全／攝影
江庭毅繳出3安打猛打賞。記者侯永全／攝影

中華隊 玉山盃

延伸閱讀

U18亞青／首局3K發現南韓和想像有落差 陳睦衡投進自己節奏

U18亞青／巴基斯坦無法打亞青 球員難過：棒球路上繼續努力

U18亞青／開門紅！陳睦衡5.1局好投 中華隊1:0力擒南韓

U18亞青／高溫近40度碰上人工草皮 「熱度更勝甲子園的夏天」

相關新聞

U18亞青／開門紅！陳睦衡5.1局好投 中華隊1:0力擒南韓

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊首戰強碰南韓隊，先發投手陳睦衡5.1局無失分、7次三振好投領銜，加上江庭毅3安打猛打...

中職／兄弟單周5勝暴衝 最快6日季冠軍亮燈魔術數字M16

中信兄弟隊上周5戰全勝，不僅在年度戰績拉下統一獅隊，躍居王座，下半季戰績也與樂天桃猿隊拉開至3.5場勝差，點亮季冠軍封王...

中職／劉時豪超前安送鞏冠回本壘游泳 獅隊丟年度一

味全龍隊與統一獅隊今天雙方3度追平，直到8局下劉時豪敲出超前二壘打，才由龍隊以8：7拿下3連勝，吉力吉撈．鞏冠撲回本壘比...

中職／高宇杰3分砲轟垮曾峻岳 兄弟年度勝率躍居榜首

富邦悍將隊今天在新莊球場一度燃起贏球希望，但曾峻岳9局上搞砸戰局，只投0.1局失4分，讓中信兄弟隊以8：5逆轉戰局，最近...

U18亞青／中華隊抗韓打線出爐 第9棒藏打左投伏兵

U18亞洲青棒錦標賽，中華隊站上正式賽場的第一戰就要面對強敵南韓隊，先發打線出爐，此戰由陳睦衡擔綱先發投手，多位主力投手...

中職／暌違6年桃園球場拿MVP 王柏融對3安猛打印象更深

「大王」王柏融今天4打數3安打、進帳3分打點，1局上首安就攻下勝利打點，幫助台鋼雄鷹隊以11：6擊敗老東家樂天桃猿隊，暌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。