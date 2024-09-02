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U18亞青／首局3K發現南韓和想像有落差 陳睦衡投進自己節奏

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳睦衡先發5.1局無失分，送出7次三振，幫助中華隊以1：0完封南韓隊。記者侯永全／攝影
陳睦衡先發5.1局無失分，送出7次三振，幫助中華隊以1：0完封南韓隊。記者侯永全／攝影

中華隊今天在U18亞洲青棒錦標賽首場比賽以1：0擊敗南韓隊，「二刀流」好手陳睦衡化身抗韓殺手，先發5.1局僅被敲2安打、無失分，賞出7次三振，總教練吳柏宏大讚超乎預期；陳睦衡回憶從開局危機到後續好投，首局的3K讓他意識到南韓的攻擊能力，其實沒有那麼可怕。

吳柏宏指出，今天原本預計使用3名投手，但陳睦衡自己就吃了5.1局，對投手戰力幫助很大，「今天一開始二壘失誤、一壘補位太慢造成危機，但他自己有守成，除此之外都沒有太大危機，直球、變化球搭配起來都很完美。」

陳睦衡首局以2K開局後，先是因為二壘手失誤出現第一位上壘者，接著還發生自己補位過慢的瑕疵，陳睦衡指出，自己在第一局時的緊張程度比較高，加上自己開滿檔，「我全開、全催，結果一顆漏接、一顆補位我也忘記，但想說沒關係，想說把能力拿出來就會有好結果，丟在好的位置就有三振。」

他在後續越投越穩，也從首局的3K中觀察到，「發現對面的攻擊能力也沒到想像程度，第一局算試水溫吧！後面就開始有自己節奏。」此役投出152公里為個人最速，他坦言：「我每局都會看（球速），我很誠實，每顆都有看，滿開心但也不意外，大比賽本來球速就會增加。」評價此役，他認為對爭取旅外應會有加分，但也覺得還不到最好，「還可以，但還沒到最好的感覺。」

他在第5局一出局後出現第1次保送，但隨即牽制抓到咸首好，再對李律睿賞K，第6局則是一出局後被朴在賢敲出安打，中華隊決定換上林鉑濬接手，成功連抓兩個出局數拆彈，第7局三上三下關上勝利大門。

陳睦衡表示，對於自己留下殘壘給林鉑濬有點不好意思，「我在穀保也是丟後援，知道那感覺會比較緊張，但相信他的能力，第一個出局數抓到，我就知道OK了。」

中華隊 球速

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