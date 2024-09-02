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U18亞青／開門紅！陳睦衡5.1局好投 中華隊1:0力擒南韓

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U18亞青／開門紅！陳睦衡5.1局好投 中華隊1:0力擒南韓

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊先發投手陳睦衡面對南韓投5.1局無失分，送出7次三振。記者侯永全／攝影
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊先發投手陳睦衡面對南韓投5.1局無失分，送出7次三振。記者侯永全／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊首戰強碰南韓隊，先發投手陳睦衡5.1局無失分、7次三振好投領銜，加上江庭毅3安打猛打，包括3局上的二壘打開路，最終跑回唯一分數，中華隊終場就以1：0打下開門紅。

南韓由左投丁炫瑀先發，開賽就讓中華隊打線感受到壓力，前兩局6上6下、包括3K，直到第3局首位打者江庭毅敲出二壘打，黃天賜前兩球點失敗，正常揮擊反而敲出安打，劉承佑在一出局後觸身球上壘，全紹凱滿壘之際選到保送擠回1分。

南韓隊在掉分後馬上換投，第2任投手繼續推出左投裵璨昇，中華隊輪到3、4棒柯敬賢和曾偉喆，但無法多添分數，第4局也出現一出局就攻占得點圈的機會卻無功而返，以1：0局面進入後段戰。

中華隊先發投手陳睦衡繳出一場超好投，投5.1局共用81球，被敲2安打、無失分，他在第5局一出局後出現第1次保送，但隨即牽制抓到咸首好，再對李律睿賞K，第6局則是一出局後被朴在賢敲出安打，中華隊決定換上林鉑濬接手，成功連抓兩個出局數拆彈，第7局三上三下關上勝利大門。

中華隊 柯敬賢

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