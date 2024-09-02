U18亞青／巴基斯坦無法打亞青 球員難過：棒球路上繼續努力

亞青巴基斯坦隊人員不足確定無法參賽，已抵台的6名球員參加開幕典禮直呼「真的很難過」，球員阿巴斯從美國來台，他表示會繼續在棒球路上努力，也稱讚大巨蛋不輸大聯盟球場。

亞洲青棒錦標賽今天開打，巴基斯坦賽前傳出球員因為一中政策，無法順利從巴基斯坦出關，雖然是「烏龍訊息」，但經過溝通後，巴基斯坦政府仍不願放行球員，僅4名從美國、1名加拿大、1名日本球員共6人抵台。

今天下午確認巴基斯坦本土球員仍無法上飛機，也確定此次無法參賽，但巴基斯坦6名抵台球員還是有參加今晚開幕典禮，並留在看台區看球。

來自美國的球員阿巴斯（Aidan Abbasi）受訪表示，雖然沒辦法跟各國優秀球員競爭，覺得很可惜，但會繼續在棒球路上努力，希望未來還有機會。

6名巴基斯坦球員昨天也有到台北大巨蛋練球，阿巴斯表示，在美國有看過很多大聯盟球場，大巨蛋不輸大聯盟球場、很漂亮，也提到雖然此次來台參賽遇到問題，但台灣人都很熱情，也對他們很友善。

巴基斯坦原定明天將與台灣隊比賽，比賽確定無法進行，接下來棒協會協助球員改機票離台。