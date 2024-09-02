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U18亞青／高溫近40度碰上人工草皮 「熱度更勝甲子園的夏天」
日本隊今天在U18亞洲青棒錦標賽首戰以19：0提前在5局扣倒香港，德丸快晴單場3安打、4分打點，此戰在近40度高溫下出賽，他說甲子園的夏天雖也很熱，但今天碰上人工草皮，感覺被熱氣環繞，坦言還是台灣比較熱。
德丸快晴此役擔綱第5棒、左外野手出賽，內外兼修的他，擔任內野手時使用右手傳球，在外野時則是切換左手，相當特別。他對此解釋，是因為自己在內野是以左手接球，順勢右手傳球比較順，但外野就不受此限制。
來到台灣出賽，德丸快晴初印象是和大阪一樣人很多，但比大阪寬敞、沒有人擠人，台灣食物辛香味較重還需適應。
除此之外，日本隊今天在下午1點半迎接首場比賽，北台灣多地飆到近40度，對選手也是考驗。德丸快晴表示，「甲子園的夏天也是很熱，其實差不多，但今天是人工草皮，陽光反射上來的熱氣，感覺周遭有一股熱氣，是和甲子園不一樣的地方，比起來台灣還是比較熱。」
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