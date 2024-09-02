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U18亞青／中華隊抗韓打線出爐 第9棒藏打左投伏兵
U18亞洲青棒錦標賽，中華隊站上正式賽場的第一戰就要面對強敵南韓隊，先發打線出爐，此戰由陳睦衡擔綱先發投手，多位主力投手也都會準備，總教練吳柏宏說：「這是預賽最重要的比賽，就是用最好的投手上去。」
中華隊推派陳睦衡打先鋒，吳柏宏指出考量，在於他不易怯場、場上冷靜，這幾場看起來直球、變化球都掌握很好，是在面對統一獅隊二軍的比賽後投完後通知他準備開幕戰。
此役牛棚戰力規畫哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆都會準備，吳總指出，不像世界盃對手實力相近，這項比賽主要對手就是日本、南韓，這場比賽就是想辦法用最好的投手全力拿下，至於出賽順序未定，「還是要看比賽狀況發展。」
儘管南韓隊排出左投先發，中華隊打線仍幾乎按照原定計畫，吳柏宏指出，幾位左打狀況都不錯，因此還是安排在打線上，「讓他們有比較多打數去建功。」唯一因應左投先發做出的調動是第九棒排上張宥謙，「多一個右打，看是不是比較有機會去掌握對方左投。」
「二刀流」曾偉喆此次投打定位將分別放在最後一任、指定打擊上，吳柏宏表示，這是因為在攻擊上會滿倚賴他，因此安排比較好調整的位置。
中華隊先發打線如下
第一棒 劉承佑 左外野
第二棒 全紹凱 二壘手
第三棒 柯敬賢 中外野
第四棒 曾偉喆 指定打擊
第五棒 曾冠傑 三壘手
第六棒 張趙紘 一壘手
第七棒 江庭毅 捕手
第八棒 黃天賜 游擊手
第九棒 張宥謙 右外野
先發投手 陳睦衡
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