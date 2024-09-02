快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18亞青／中華隊抗韓打線出爐 第9棒藏打左投伏兵

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18亞青中華隊排出陳睦衡先發抗韓。圖／中華棒協提供
U18亞青中華隊排出陳睦衡先發抗韓。圖／中華棒協提供

U18亞洲青棒錦標賽，中華隊站上正式賽場的第一戰就要面對強敵南韓隊，先發打線出爐，此戰由陳睦衡擔綱先發投手，多位主力投手也都會準備，總教練吳柏宏說：「這是預賽最重要的比賽，就是用最好的投手上去。」

中華隊推派陳睦衡打先鋒，吳柏宏指出考量，在於他不易怯場、場上冷靜，這幾場看起來直球、變化球都掌握很好，是在面對統一獅隊二軍的比賽後投完後通知他準備開幕戰。

此役牛棚戰力規畫哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆都會準備，吳總指出，不像世界盃對手實力相近，這項比賽主要對手就是日本、南韓，這場比賽就是想辦法用最好的投手全力拿下，至於出賽順序未定，「還是要看比賽狀況發展。」

儘管南韓隊排出左投先發，中華隊打線仍幾乎按照原定計畫，吳柏宏指出，幾位左打狀況都不錯，因此還是安排在打線上，「讓他們有比較多打數去建功。」唯一因應左投先發做出的調動是第九棒排上張宥謙，「多一個右打，看是不是比較有機會去掌握對方左投。」

「二刀流」曾偉喆此次投打定位將分別放在最後一任、指定打擊上，吳柏宏表示，這是因為在攻擊上會滿倚賴他，因此安排比較好調整的位置。

中華隊先發打線如下

第一棒 劉承佑 左外野

第二棒 全紹凱 二壘手

第三棒 柯敬賢 中外野

第四棒 曾偉喆 指定打擊

第五棒 曾冠傑 三壘手

第六棒 張趙紘 一壘手

第七棒 江庭毅 捕手

第八棒 黃天賜 游擊手

第九棒 張宥謙 右外野

先發投手 陳睦衡

中華隊 牛棚 統一獅

延伸閱讀

U18亞青／日本19:0扣倒香港 天母遇「生涯最高投手丘」還在適應

亞青／柯敬賢大巨蛋練球敲3轟 笑稱是魔鷹弟弟「小鷹」

亞青／開幕戰投手陳睦衡先發抗韓 信心喊話當然要贏

亞青／巴基斯坦因「烏龍」來台受阻 首戰對泰國確定無法比賽

相關新聞

U18亞青／中華隊抗韓打線出爐 第9棒藏打左投伏兵

U18亞洲青棒錦標賽，中華隊站上正式賽場的第一戰就要面對強敵南韓隊，先發打線出爐，此戰由陳睦衡擔綱先發投手，多位主力投手...

中職／兄弟單周5勝暴衝 最快6日季冠軍亮燈魔術數字M16

中信兄弟隊上周5戰全勝，不僅在年度戰績拉下統一獅隊，躍居王座，下半季戰績也與樂天桃猿隊拉開至3.5場勝差，點亮季冠軍封王...

中職／劉時豪超前安送鞏冠回本壘游泳 獅隊丟年度一

味全龍隊與統一獅隊今天雙方3度追平，直到8局下劉時豪敲出超前二壘打，才由龍隊以8：7拿下3連勝，吉力吉撈．鞏冠撲回本壘比...

中職／高宇杰3分砲轟垮曾峻岳 兄弟年度勝率躍居榜首

富邦悍將隊今天在新莊球場一度燃起贏球希望，但曾峻岳9局上搞砸戰局，只投0.1局失4分，讓中信兄弟隊以8：5逆轉戰局，最近...

中職／暌違6年桃園球場拿MVP 王柏融對3安猛打印象更深

「大王」王柏融今天4打數3安打、進帳3分打點，1局上首安就攻下勝利打點，幫助台鋼雄鷹隊以11：6擊敗老東家樂天桃猿隊，暌...

U18亞青／高溫近40度碰上人工草皮 「熱度更勝甲子園的夏天」

日本隊今天在U18亞洲青棒錦標賽首戰以19：0提前在5局扣倒香港，德丸快晴單場3安打、4分打點，此戰在近40度高溫下出賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。