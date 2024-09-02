U18亞青／日本19:0扣倒香港 天母遇「生涯最高投手丘」還在適應

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，日本隊以19：0提前在5局擊敗香港隊，打線敲出17支安打，3任投手聯手讓香港的安打數掛蛋，日本隊監督小倉全由對投手評價卻是還有待調整，「選手對投手丘還不是很適應，但好在有控制住失分。」

這場比賽在下午1點半的38度艷陽下開打，實力遠遠高出好幾截的日本隊，局局都是爆炸性攻勢，首局就打了10人次，靠6安打、2保送攻下7分大局，每局都有分數進帳，最終只用4個半局就攻下19分，達到提前結束比賽的條件。

日本共用3任投手，香港只靠3次四壞保送上壘，先發投手高尾響2局送出4次三振，第2任投手為身高198公分的藤田琉生，投1局飆出3連K，田崎颯士則是負責2局投球。

小倉全由指出，今天上場的3個投手，表現還不是很穩，一開始就保送，主要是因為對於投手丘還不是很適應。至於打擊表現，他提到選手每個都很積極想要上場表現，有機會的話，是希望可以多打幾局，但比賽提前結束。

高尾響也提到，「今天一開始感覺投手丘比較高，有點不適應，後面有做一些修正，第二局後開始進入狀況。」藤田琉生說，這是他碰過最高的投手丘，「一開始投得比較辛苦，變化球掌握也不是很好，後來有比較適應，想辦法讓投球角度比過去更低。」此役他讓記分板一度亮出155公里，引起日本隊選手先是驚呼後就秒改口「不可能！」藤田伺候對此也一口笑答：「絕對沒有155！」

這趟來到台灣，藤田表示，這是自己第一次出國、第一次搭飛機，對很多事情都抱持興奮，目前印象最深是台灣料理很多都有八角，「味道比較獨特，但台灣食物都滿好吃，適應上沒什麼問題。」