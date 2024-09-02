快訊

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

贏過眾人！被面試官問「什麼字永遠寫不好？」 大學生神回1句秒錄取

MiLB／鄧愷威2.1局狂炸8分責失平紀錄 防禦率直線破9

中央社／ 台北2日電
前一場好投的鄧愷威，今天先發直接被打爆。 路透社
前一場好投的鄧愷威，今天先發直接被打爆。 路透社

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A先發出賽，投2.1局挨2轟，總計失掉8分責失分、無關勝敗；費城費城人隊高階1A投手潘文輝中繼登板，投1局無失分、也無關勝敗。

鄧愷威前一場先發出賽投6局無失分、奪下勝投，但對上奧克蘭運動家隊3A先發狀況多，1局上1人出局後接連被敲2支安打，幸好穩守無失分。

鄧愷威2局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲出二壘打，再因野手選擇、安打被攻占滿壘， 接著被敲安打再掉1分。

鄧愷威3局上狀況較多，先被敲2支安打，接著被培瑞斯（Carlos Pérez）敲出3分砲，再投出保送、被敲二壘打、高飛犧牲打再失1分，1人出局後再被敲出安打掉分退場，接替投球的隊友再多掉1分，這1分也算在鄧愷威帳上。

巨人3A前3局打完3比8落後，但比賽後半段追分，6局下先追回1分，9局下一口氣攻下7分，終場以11比9奪勝，也讓鄧愷威逃過敗投。

鄧愷威總計用57球投2.1局，被敲出11支安打，包括2發全壘打，投出1次保送、沒有三振，失掉8分都是責失分，平個人本季單場最多失分，賽後防禦率9.09。

此外，費城人高階1A交手紐約洋基隊高階1A，兩隊7局打完費城人高階1A以2比6落後，潘文輝8局上接手中繼，依序讓打者敲出內野滾地球、三振、中外野方向平飛球出局，用19球投1局、無失分，球隊終場以2比6吞敗，潘文輝無關勝敗，賽後防禦率1.35。

潘文輝 鄧愷威

延伸閱讀

中職／劉時豪超前安送鞏冠回本壘游泳 獅隊丟年度一

中職／王柏融3安3打點屠猿 雄鷹近兩戰狂攻22分大勝

MiLB／鄧愷威本季代表作 3A先發6局無失分奪勝投

MiLB／莊陳仲敖遭強襲球擊中退場 鄧愷威先發4.1局無關勝敗

相關新聞

中職／兄弟單周5勝暴衝 最快6日季冠軍亮燈魔術數字M16

中信兄弟隊上周5戰全勝，不僅在年度戰績拉下統一獅隊，躍居王座，下半季戰績也與樂天桃猿隊拉開至3.5場勝差，點亮季冠軍封王...

中職／中信接手兄弟11年 砸30億厚植台灣棒運

中華職棒球季進入最後1個月，中信兄弟隊目前暫居下半季第一名，中國信託集團承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過3...

中職／劉時豪超前安送鞏冠回本壘游泳 獅隊丟年度一

味全龍隊與統一獅隊今天雙方3度追平，直到8局下劉時豪敲出超前二壘打，才由龍隊以8：7拿下3連勝，吉力吉撈．鞏冠撲回本壘比...

中職／高宇杰3分砲轟垮曾峻岳 兄弟年度勝率躍居榜首

富邦悍將隊今天在新莊球場一度燃起贏球希望，但曾峻岳9局上搞砸戰局，只投0.1局失4分，讓中信兄弟隊以8：5逆轉戰局，最近...

中職／暌違6年桃園球場拿MVP 王柏融對3安猛打印象更深

「大王」王柏融今天4打數3安打、進帳3分打點，1局上首安就攻下勝利打點，幫助台鋼雄鷹隊以11：6擊敗老東家樂天桃猿隊，暌...

MiLB／鄧愷威2.1局狂炸8分責失平紀錄 防禦率直線破9

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A先發出賽，投2.1局挨2轟，總計失掉8分責失分、無關勝敗；費城費城人隊高階1A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。