MiLB／鄧愷威2.1局狂炸8分責失平紀錄 防禦率直線破9

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A先發出賽，投2.1局挨2轟，總計失掉8分責失分、無關勝敗；費城費城人隊高階1A投手潘文輝中繼登板，投1局無失分、也無關勝敗。

鄧愷威前一場先發出賽投6局無失分、奪下勝投，但對上奧克蘭運動家隊3A先發狀況多，1局上1人出局後接連被敲2支安打，幸好穩守無失分。

鄧愷威2局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲出二壘打，再因野手選擇、安打被攻占滿壘， 接著被敲安打再掉1分。

鄧愷威3局上狀況較多，先被敲2支安打，接著被培瑞斯（Carlos Pérez）敲出3分砲，再投出保送、被敲二壘打、高飛犧牲打再失1分，1人出局後再被敲出安打掉分退場，接替投球的隊友再多掉1分，這1分也算在鄧愷威帳上。

巨人3A前3局打完3比8落後，但比賽後半段追分，6局下先追回1分，9局下一口氣攻下7分，終場以11比9奪勝，也讓鄧愷威逃過敗投。

鄧愷威總計用57球投2.1局，被敲出11支安打，包括2發全壘打，投出1次保送、沒有三振，失掉8分都是責失分，平個人本季單場最多失分，賽後防禦率9.09。

此外，費城人高階1A交手紐約洋基隊高階1A，兩隊7局打完費城人高階1A以2比6落後，潘文輝8局上接手中繼，依序讓打者敲出內野滾地球、三振、中外野方向平飛球出局，用19球投1局、無失分，球隊終場以2比6吞敗，潘文輝無關勝敗，賽後防禦率1.35。