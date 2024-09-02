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悍將9月重點主題日！「寵愛天使」進場送FA小卡盲包

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，兩天進場禮將有天使影像小卡神秘包。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，兩天進場禮將有天使影像小卡神秘包。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，豐富的天使元素將充滿整個新莊棒球場，15日由Fubon Angels帶來精彩的開球儀式，兩天進場禮將有天使影像小卡神秘包。

專屬Fubon Angels的主題日，將有最香的進場禮，主題日進場的球迷朋友，將有機會獲得天使影像小卡神秘包，14日贈送俏皮天使主題、15日贈送甜美天使主題，2個主題各有22款女孩，憑內野實體票券或電子票券識別手環即可領取一份、不可代領，每日數量有限、發完為止。

進到場內更有超豐富的天使元素可供拍照蒐藏，場外Fubon Angels浪漫主題拍照區，活力球衣的甜美天使、可愛私服的俏皮天使，每位女孩都有兩款不同的造型立牌；除了有每位女孩的等身立牌等著球迷前來拍照留念外，還藏有Angels的甜蜜告白，想知道女孩們想說什麼嗎？來到現場親手打開天使們的小秘密。

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，兩天進場禮將有天使影像小卡神秘包。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，兩天進場禮將有天使影像小卡神秘包。圖／富邦悍將隊提供

主題日兩天賽前皆將舉辦「寵愛天使見面會」，每日將有11位女孩們至2F場外舞台與悍將家人們一起玩遊戲，15日賽前也將由22位Fubon Angels帶來精彩的開球儀式。

主題日兩天賽後皆將舉辦Fubon Angels簽名會，每日各有11名Fubon Angels出席活動，只要事先至悍將APP兌換簽名會活動條碼並扣點99點，活動當日至G Store消費最終金額達4000元(含)以上（需包含女孩商品），即可憑「當日滿額實體發票」及「該場次APP活動條碼」至服務台兌換簽名會參加券一張，數量有限，兌完為止，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

Fubon Angels 天使 富邦悍將

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