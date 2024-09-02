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中職／兄弟單周5勝暴衝 最快6日季冠軍亮燈魔術數字M16
中信兄弟隊上周5戰全勝，不僅在年度戰績拉下統一獅隊，躍居王座，下半季戰績也與樂天桃猿隊拉開至3.5場勝差，點亮季冠軍封王魔術數字來到單周射程內，最快6日有機會亮起M16。
兄弟上周2連戰橫掃味全龍隊、3連戰橫掃富邦悍將隊，下半季握有23勝13敗、勝率0.639佳績，反觀排名第二的樂天桃猿隊，上周末對上新軍台鋼雄鷹隊遭遇苦戰，2連敗收尾，雙方差距擴大到3.5場勝差。
兄弟想點亮季冠軍魔術數字已進入單周射程，若循最快路徑將在6日，需要自己在台東系列賽對台鋼雄鷹隊2連勝，兩位主要對手樂天桃猿、味全龍隊則是分別2連敗給統一獅、富邦悍將隊，則兄弟6日可憑藉擊敗獅隊點亮M16。封王魔術數字只要符合條件即可點亮，不能以數字大小定義有無意義，沒有太早或太晚的問題。
兄弟目前在全年戰績也以55勝41敗、勝率0.573站上龍頭，領先獅隊0.5場勝差，兄弟若能取得下半季冠軍、全年第一，將可搭上前往總冠軍賽的直達車，且握有5場主場優勢。
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