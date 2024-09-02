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中職／中信接手兄弟11年 砸30億厚植台灣棒運

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中國信託承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021、2022年締造二連霸，是中職球迷人數最多的球隊。圖／中信銀行提供
中國信託承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021、2022年締造二連霸，是中職球迷人數最多的球隊。圖／中信銀行提供

中華職棒球季進入最後1個月，@@@中信兄弟@@@隊目前暫居下半季第一名，中國信託集團承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，曾締造二連霸。今年更多次刷新中職票房紀錄，截至8月底，中信兄弟主場例行賽進場觀賽平均9431人次，可望寫下中職史上首次單一球隊主場例行賽超過50萬人次進場，不分主客場總進場觀賽也有望突破100萬人次的歷史新高。

中信金控董事暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒回憶，2013年底傳出兄弟隊要解散的消息時，他收到許多偏鄉孩子透過教練和老師傳來的簡訊，提到棒球是他們生活的唯一寄託，希望中國信託能夠幫忙。

辜仲諒擔心中職若剩下三支球隊，恐怕聯盟難以延續，因此積極奔走，「看到這些偏鄉小朋友這麼愛棒球，我們怎麼忍心讓中職就這麼消滅、解散？讓台灣沒有棒球？中國信託才毅然決然扛起這些責任，接手支持兄弟隊。」

中信集團接手後，兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021、2022年奪冠，人氣也扶搖直上，今年8月3日K歌主題日湧進3萬4506人進場，寫下中職觀賽人數新高。

中國信託以中信兄弟隊領頭，向下扎根少棒、青少棒、青棒，力挺基層棒運，為愛棒球的孩子創造機會與希望，同時投入資源健全成棒實力、銜接職業棒球；另一方面也借重明星球員的影響力，帶動社會正面循環。

投手教練、征戰美國大聯盟多年的王建民就說：「中信兄弟是全台灣最完整的職棒隊伍，包括球團的經營規模、支持力度，還有積極回饋社會的投入，都是最頂尖的，也是我選擇來中信兄弟擔任教練的重要因素。」

中信兄弟 兄弟 王建民

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