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亞青／柯敬賢大巨蛋練球敲3轟 笑稱是魔鷹弟弟「小鷹」

中央社／ 台北1日電
台灣、南非混血好手柯敬賢（圖）。中央社
台灣、南非混血好手柯敬賢（圖）。中央社

亞洲青棒錦標賽明天開打，台灣隊今晚安排台北大巨蛋練球，柯敬賢練習打出3轟、狀態不錯，他被隊友、教練說像台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹，自稱是魔鷹弟弟「小鷹」，此次扛3棒是打線關鍵。

亞洲青棒錦標賽台灣隊開幕首戰將在天母棒球場與韓國交手，今天是各隊官方練球日，台灣隊安排晚間練球，陣中旅美洛杉磯道奇隊好手柯敬賢練打也有開轟。

台灣隊總教練吳柏宏表示，有觀察柯敬賢打3棒和4棒的表現，發現在3棒角色可以發揮得更好，也將是台灣隊此次打線關鍵。

柯敬賢先前有赴多明尼加訓練，吳柏宏點出，明顯感受到揮棒軌跡變短，對變化球的掌握度變高。不過吳柏宏也有提醒他要平常心，一個打席打不好，永遠有下一個打席，不要因此影響到下一個打席，還有其他隊友，不用把壓力全扛在身上。

柯敬賢表示，首度踏入台北大巨蛋練球，還在適應距離感，但打出去可以清楚聽到擊球的聲音，也更可以確認擊球點有沒有掌握好。

柯敬賢是台灣、南非混血，外型、身材讓隊友和教練紛紛說他像台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya），他笑說魔鷹很強，打出去的球都很強勁、很快，也是學習的目標，有機會要跟魔鷹相認。柯敬賢也笑說，「看到應該會先叫哥哥」，本來他的綽號是「小柯」，現在要改叫「小鷹」。

台鋼雄鷹 柯敬賢 魔鷹

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