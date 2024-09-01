中職／洪總對雄鷹大勝仍有話說 吉田一將取代黃群成為守護神
台鋼雄鷹隊在桃園球場連續兩戰狂攻11分，今天又以11：6擊敗樂天桃猿隊，在3連戰搶下兩勝，總教練洪一中賽後談到這兩場比賽出現27支安打，簡單透露「串聯不錯」，倒是對投手群比較有意見，也決定接下來比賽把日本投手吉田一將調到第9局，扛起關門重任。
洪一中認為，打線穩定度還不是很好，今年被完封也有10幾場，新的球隊要慢慢補強。
雄鷹左投江承諺今天先發5局，被揮出6支安打，出現3次保送，失4分都是自責分，本季戰績升至7勝8敗、防禦率3.34。
洪一中表示，江承諺最近3、4場比賽內容不是很理想，球速未下降、也沒有出現疲勞現象，但他不是強力型投手，只要控球不穩就很危險。
江承諺本季出賽19場都是先發任務，洪一中說：「先發投手這一環還不是很穩定，會讓他繼續先發，今年就是這樣。」
洪總賽前透露，目前投手群最不穩就是第6、7、8局，吉田一將「守在那裡」，有需要可以投兩局，第9局還是交給黃群。
吉田一將今天在第8局登板，完成1局無失分任務，本季出賽4場合計4局都讓對手掛零，黃群第9局失兩分有1分自責，洪總賽後有了新的說法。
他說：「下一場就會把吉田換過來，年輕人（黃群）還是不會投球，不能只靠蠻力，讓他投第8局比較好。」
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