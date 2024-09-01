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中職／狂龍獵獅對戰5連勝 劉時豪致勝安有郭嚴文叮嚀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉時豪敲出超前安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉時豪敲出超前安打。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天在三度戰平後，以8：7擊敗統一獅隊，取得對戰5連勝，敲回勝利打點的劉時豪獲選單場MVP，他透露那個打席有收到來自郭嚴文的提點，「盡量去攻擊，剛好有打到球。」

龍隊對獅隊對戰成績上升到9勝12敗，總教練葉君璋表示：「先前對他們打不好，現在（季後賽）還有機會，大家繼續努力。」龍隊贏球後，下半季戰績來到第三名。

龍隊今天先在3局下追平0：3落後，4局上掉分後也能在4局下追平，只不過6局下龍隊好不容易打下3分，卻因7局上陳禹勳被敲出三分砲又回到平手，好在8局下劉時豪的深遠二壘打送回一壘的吉力吉撈．鞏冠，終於拿下勝利，陳禹勳賽後對劉時豪說：「謝謝哥！」

劉時豪是在龍隊5局上陳禹勳登板中繼時，一起換上場蹲捕，葉君璋解釋，會在比賽中間更換捕手，原因是原本投捕的搭配有點被對手掌握到，加上劉時豪跟陳禹勳彼此也很熟悉。

陳禹勳雖然被敲出追平轟，但原因在連跨3局投球，葉君璋指出，前兩局投得很好，到第7局原本設定潘傑楷是面對的最後一個打者，結果被打全壘打，「這是我們（教練團）的問題，會做個檢討，他來我們這邊之後很少跨三局。」

劉時豪一上場就是無人出局、一二壘有人，但跟陳禹勳成功用高飛球、雙殺解圍，劉時豪說：「當下換上去知道自己要幹嘛，有好結果是運氣。」

至於在8局下敲回勝利打點，劉時豪心情當然是開心，「最近沒有常下場，把握機會，隊友們也都努力守下來，一起打出一場漂亮的球賽。」他也透露，郭嚴文有告訴自己一些打擊策略，「三振就被三振，盡力去攻擊。」

劉時豪 葉君璋 陳禹勳

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