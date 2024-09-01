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中職／暌違6年桃園球場拿MVP 王柏融對3安猛打印象更深

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
王柏融暌違6年在桃園球場獲選單場MVP。圖／台鋼雄鷹隊提供
王柏融暌違6年在桃園球場獲選單場MVP。圖／台鋼雄鷹隊提供

「大王」王柏融今天4打數3安打、進帳3分打點，1局上首安就攻下勝利打點，幫助台鋼雄鷹隊以11：6擊敗老東家樂天桃猿隊，暌違6年又在桃園球場拿下單場MVP，賽後笑得很開心，不過他說：「也還好，沒什麼特別感覺。」

雄鷹前天對猿隊3連戰首戰2：8落敗，接著11：4、11：6連下兩城，贏得這次客場3連戰，明天休兵1天，後天前往台東球場擔任主隊，對下半季排名第1的中信兄弟隊進行2連戰。

雄鷹近兩戰揮出27支安打，讓猿隊投手群招架不住，王柏融表示，打擊教練功勞很大，情蒐策略也幫助很大，全隊都可展現出來。

王柏融上次在桃園球場獲選單場MVP，已是2018年7月，當時仍是Lamigo桃猿隊球員，接下來5個球季轉戰日本職棒火腿隊，今年終於又有機會在熟悉的桃園球場奪下MVP。

這是王柏融本季第3次單場MVP，也是首次在桃園球場3安猛打，賽後笑說：「首次在這裡單場3安倒是有印象。」

雄鷹本季出賽98場，王柏融只缺席5場，他表示，以前在猿隊很習慣這個節奏，近年都未長時間出賽，身體還要重新適應。

王柏融4打數3安打、攻下3分打點，獲選單場MVP。圖／台鋼雄鷹隊提供
王柏融4打數3安打、攻下3分打點，獲選單場MVP。圖／台鋼雄鷹隊提供

樂天桃猿 王柏融

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