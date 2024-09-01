中職／暌違6年桃園球場拿MVP 王柏融對3安猛打印象更深
「大王」王柏融今天4打數3安打、進帳3分打點，1局上首安就攻下勝利打點，幫助台鋼雄鷹隊以11：6擊敗老東家樂天桃猿隊，暌違6年又在桃園球場拿下單場MVP，賽後笑得很開心，不過他說：「也還好，沒什麼特別感覺。」
雄鷹前天對猿隊3連戰首戰2：8落敗，接著11：4、11：6連下兩城，贏得這次客場3連戰，明天休兵1天，後天前往台東球場擔任主隊，對下半季排名第1的中信兄弟隊進行2連戰。
雄鷹近兩戰揮出27支安打，讓猿隊投手群招架不住，王柏融表示，打擊教練功勞很大，情蒐策略也幫助很大，全隊都可展現出來。
王柏融上次在桃園球場獲選單場MVP，已是2018年7月，當時仍是Lamigo桃猿隊球員，接下來5個球季轉戰日本職棒火腿隊，今年終於又有機會在熟悉的桃園球場奪下MVP。
這是王柏融本季第3次單場MVP，也是首次在桃園球場3安猛打，賽後笑說：「首次在這裡單場3安倒是有印象。」
雄鷹本季出賽98場，王柏融只缺席5場，他表示，以前在猿隊很習慣這個節奏，近年都未長時間出賽，身體還要重新適應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言