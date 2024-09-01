中職／暌違6年桃園球場拿MVP 王柏融對3安猛打印象更深

「大王」王柏融今天4打數3安打、進帳3分打點，1局上首安就攻下勝利打點，幫助台鋼雄鷹隊以11：6擊敗老東家樂天桃猿隊，暌違6年又在桃園球場拿下單場MVP，賽後笑得很開心，不過他說：「也還好，沒什麼特別感覺。」

雄鷹前天對猿隊3連戰首戰2：8落敗，接著11：4、11：6連下兩城，贏得這次客場3連戰，明天休兵1天，後天前往台東球場擔任主隊，對下半季排名第1的中信兄弟隊進行2連戰。

雄鷹近兩戰揮出27支安打，讓猿隊投手群招架不住，王柏融表示，打擊教練功勞很大，情蒐策略也幫助很大，全隊都可展現出來。

王柏融上次在桃園球場獲選單場MVP，已是2018年7月，當時仍是Lamigo桃猿隊球員，接下來5個球季轉戰日本職棒火腿隊，今年終於又有機會在熟悉的桃園球場奪下MVP。

這是王柏融本季第3次單場MVP，也是首次在桃園球場3安猛打，賽後笑說：「首次在這裡單場3安倒是有印象。」