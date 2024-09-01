中職／吉力吉撈本壘蛙式游泳加戲 感謝高孝儀教跑壘
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠近期在本壘戲份很多，繼日前開轟後重現寶可夢「請假王」動作，今天撲回超前分後開心游泳，完美呼應「海灘之約」主題日，他賽後感謝高孝儀的指導，「之前繞壘路徑太大，他給了我很好的建議。」
吉力吉撈在8月25日敲出三分砲時，因重心不穩在本壘倒地，姿勢剛好與寶可夢「請假王」相同，好在因為是全壘打，可以慢慢起身繞壘。
今天則是在8局下兩隊平手、2出局，吉力吉撈選到保送上壘後，下一棒劉時豪敲出右外野飛球，先觀察過布陣的吉力吉撈心想：「哇！要跑了。」結果連繞3個壘包成功跑回超前分，用游泳動作慶祝，吉力吉撈說：「因為我速度沒很快，既然撲下去，就乾脆做個蛙式。」
吉力吉撈透露，因為跑壘沒有很好，今天賽前剛好詢問過跑壘教練高孝儀，「他給了我很好的建議，怎麼去修正跑壘路徑，最開心能幫助球隊勝利，時豪也打得很好，他在後面上來蹲捕幫助到球隊。」
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