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亞青／開幕戰投手陳睦衡先發抗韓 信心喊話當然要贏

中央社／ 台北1日電
陳睦衡。中央社 中央通訊社
陳睦衡。中央社 中央通訊社

亞洲青棒錦標賽台灣開幕戰先發投手由「投打二刀」陳睦衡扛起，陳睦衡表示，已經做好心理準備。韓國隊陣中有2名熟面孔先打招呼，陳睦衡喊話：「首戰當然要贏、有好的開始。」

亞洲青棒錦標賽明天開打，台灣隊首戰在天母棒球場迎戰上屆冠軍韓國隊，台灣隊派出今年從穀保家商畢業的好手陳睦衡，陳睦衡去年也有入選U18世界盃棒球賽代表隊。

陳睦衡今天受訪表示，大概一週前就接到投開幕戰先發任務，其實並不意外。他解釋，從藍白賽丟下來，有感覺到教練團在測試他的先發能力，雖然高中在母隊因為投打二刀出賽、多以後援身分登板，但集訓階段比賽，先發局數都可以拉到5局，體力上沒問題。

陳睦衡表示，去年U18世界盃第2戰對上韓國，2局下韓國隊進攻時，守備補位被跑者衝撞倒地，就退場送醫檢查了；此次開幕戰又再對上韓國，他表示，與其說對上韓國特別想贏，不如說「只要是強隊都想贏」，首場比賽被賦予先發重責，就是全力搶勝、讓球隊有個好的開始。

陳睦衡點名，對韓國隊陣中投手朴健佑、野手沈在訓有印象，沈在訓去年有來台打新北U18棒球邀請賽，雖然沒有直接對戰，但印象中沈在訓有開轟。

陳睦衡透露，2名韓國球員有追蹤他的社群Instagram，來台灣也有傳訊息給他；至於對韓國隊第一印象是在飯店電梯遇到，感覺他們身材都很粗壯。

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