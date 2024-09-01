中職／高宇杰3分砲轟垮曾峻岳 兄弟年度勝率躍居榜首

富邦悍將隊今天在新莊球場一度燃起贏球希望，但曾峻岳9局上搞砸戰局，只投0.1局失4分，讓中信兄弟隊以8：5逆轉戰局，最近5連勝、對戰悍將4連勝，也讓悍將在主場3連戰遭清盤，吞下4連敗。

悍將洋投羅戈2局上被攻下兩分，4、5局上各失1分，處於0：4落後；兄弟新洋投象騎士初登板，前4局讓悍將掛零，5局下一口氣被攻下5分，投完5局反而成為敗投候選人。

兩隊打完前8局，悍將仍以5：4領先，9局上推出曾峻岳，被許基宏、詹子賢連揮安打追平比數，象騎士敗投解套，接著江坤宇安打，高宇杰轟出3分砲成為致勝一擊。