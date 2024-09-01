中職／劉時豪超前安送鞏冠回本壘游泳 獅隊丟年度一
味全龍隊與統一獅隊今天雙方3度追平，直到8局下劉時豪敲出超前二壘打，才由龍隊以8：7拿下3連勝，吉力吉撈．鞏冠撲回本壘比劃游泳動作，呼應「海灘風」主題日；而獅隊輸球後，全年戰績被中信兄弟隊超車。
今天賽前獅隊與兄弟的全年戰績只剩半場勝差，而兄弟在新莊與富邦悍將隊之戰，靠著9局上猛攻4分，以8：5逆轉勝，高宇杰的逆轉三分砲敲到左外野兄弟球迷席位，掀起黃色狂潮，兄弟也在40周年隊慶日登上年度第一。
前兩戰只拿下2分的獅隊，今天1局上就靠陳傑憲、潘傑楷的安打，敲回2分，2局上陳傑憲又敲回1分取得3：0領先；然而先發投手林詔恩3局下突然連投3次四壞球，接著被張政禹敲安丟掉2分，換投後吉力吉撈．鞏冠的二壘打追平比數。
4局上林培緯二壘打、陳重羽安打後，邱智呈的高飛犧牲打讓獅隊再次超前；然而4局下則是靠鄭鎧文、林孝程敲安後，李凱威保送形成滿壘，張政禹高飛犧牲打追平。
6局下龍隊則是由李凱威、張政禹、郭嚴文連續3支安打，敲回2分，2出局後郭天信二壘打敲回第3分；不料獅隊7局上就用潘傑楷的三分砲、個人本季第5轟，一棒追平比數。
8局下獅隊換上陳韻文投球，用連續2K開局，但對吉力吉撈．鞏冠投出四壞保送後，被劉時豪敲出右外野深遠二壘安打，鞏冠一路狂奔撲回本壘，躺在地上比劃著蛙式游泳動作，龍隊再次取得領先，也沒再次丟掉。
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