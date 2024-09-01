中職／王柏融3安3打點屠猿 雄鷹近兩戰狂攻22分大勝

台鋼雄鷹隊今天在桃園球場再度火力全開，全場出現12支安打，「大王」王柏融4打數3安打，攻下勝利打點在內的3分打點，終場以11：6獲勝，客場3連戰搶下2勝，王柏融本季首次在老東家主場獲選單場MVP。

猿隊兩名10勝洋投在這次系列賽失靈，昨天魔神樂失6分（3分自責）吞敗，今天威能帝失7分（2分自責）再敗，雄鷹兩場比賽狂揮27支安打，一共攻下22分。

雄鷹今天首局就展開攻勢，開路先鋒曾子祐安打後盜上二壘，再靠陳文杰內野滾地球推進三壘，王柏融安打護送跑回全場第1分。

4局上雄鷹火力全開，足足打了10人次，王博玄、郭阜林、曾子祐、魔鷹、杜家明都有安打，加上1次保送和猿隊失誤，一口氣攻下6分拉大到7：0。

猿隊打線面對雄鷹先發投手江承諺，前3局無法破蛋，4局下也打了一輪，林立、李勛傑、宋嘉翔、林智平、陳晨威接連安打，配合1次保送和余德龍高飛犧牲打，一下子追回4分。

雄鷹7局上攻勢再起，王博玄三壘打帶動攻勢，郭阜林觸身球，接著陳飛霖安打攻下1分，曾子祐獲保送後，陳文杰內野滾地球再下一城，王柏融適時安打攻下兩分打點，這半局一共進帳4分，讓猿隊再也無法挽回戰局。

雄鷹先發投手江承諺投5局，被揮出6支安打，出現3次保送，失4分都是自責分，奪下本季第7勝，離個人單季最多勝紀錄只差1勝。