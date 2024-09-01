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亞青／韓國對台先發投手 教頭點名2韓職狀元熱門

中央社／ 台北1日電
亞洲青棒錦標賽賽前記者會1日下午在台北福華大飯店舉行，台灣隊總教練吳柏宏（右）出席，與首戰將面對的韓國隊教練朴啓源（左）握手致意。中央社
亞洲青棒錦標賽賽前記者會1日下午在台北福華大飯店舉行，台灣隊總教練吳柏宏（右）出席，與首戰將面對的韓國隊教練朴啓源（左）握手致意。中央社

亞洲青棒錦標賽台灣首戰對手韓國隊今天安排練球，韓國隊總教練朴啓源表示，開幕戰先發投手還在思考，也提到1左1右投丁炫瑀、鄭宇宙都是韓職選秀狀元熱門，都滿有機會的。

亞洲青棒錦標賽明天開打，台灣開幕首戰在天母棒球場迎戰上屆冠軍韓國隊，今天官方練球日安排在台北大巨蛋練球。韓國隊總教練朴啓源表示，首度踏入台北大巨蛋，覺得規模很大，「不愧是棒球強國建造的球場，很好、很羨慕。」

首戰就要碰上地主台灣隊，朴啓源坦言會有滿大的心理壓力，但會盡全力打好每一場比賽，被問起先發投手，則表示還在思考中，外界預測可能是最快球速可達152公里的左投手丁炫瑀。

朴啓源提到，陣中左投丁炫瑀、右投鄭宇宙都是具有破150公里球速的投手，也是今年韓職選秀狀元熱門，「都是滿有機會的開幕戰先發投手人選。」但沒有給明確的答案。

韓國隊陣中投手球速破150公里的約3至4人，朴啓源也提到，有感覺到韓國高中生水平提升很多，可以投到150公里的球員也不少。

朴啓源對台灣並不陌生，他表示，來過台灣至少10次，首次來台灣是1988年，當時還沒有中華職棒，印象中有跟兄弟飯店棒球隊打過球，大學和擔任職棒隊教練時都有來過台灣移地訓練，覺得台灣很親切。

棒球 球速 韓職

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