中職／中信承接兄弟11年砸30億 單季百萬人次觀賽在望

中華職棒下半球季進入最後一個月，中信兄弟隊目前暫居下半季第一名，期待重返榮耀，中國信託集團承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費超過30億元，今年多次刷新票房紀錄，有望締造總進場觀賽突破100萬人次，落實「百萬象迷」稱號。

中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021年、2022年締造二連霸，今年8月3日K歌主題日湧進3萬4506人，寫下中職史上單場人數新高。

截至8月底止，中信兄弟主場例行賽進場觀賽人次平均9431人，累積突破46萬人次，可望締造中職首見的單一球隊主場例行賽50萬人次進場大關，不分主客場的出賽總進場觀賽也來到93萬人次，有機會達陣100萬人次。

中信金控董事暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒回憶，2013年底傳出兄弟隊要解散的消息時，他收到許多偏鄉孩子透過教練和老師傳來的簡訊，提到棒球是他們生活的唯一寄託，希望中國信託能夠幫忙。

辜仲諒擔心中職若剩下三支球隊，恐怕聯盟難以延續，因此積極奔走，「看到這些偏鄉小朋友這麼愛棒球，我們怎麼忍心讓中職就這麼消滅、解散？讓台灣沒有棒球？中國信託才毅然決然扛起這些責任，接手支持兄弟隊。」

中國信託是台灣第一家投入五級棒球運動的企業，長期支持棒球、籃球、高爾夫及電競等項目，希望孩子能從運動中學到「團隊合作」、「犧牲小我、完成大我」、「永不放棄、堅持到底」等精神。

尤其棒球作為團隊運動，讓年輕人藉此鍛鍊，可以訓練重要人才，而中信兄弟球星及教練，更是許多年輕運動員及廣大球迷的偶像和榜樣。

五年前引退的彭政閔，在19年的職業生涯，出賽數、安打數高居史上第二，全壘打、打點史上第三，更驚人的是年年入選中職明星賽、連續十五年人氣王。

高打擊率、高上壘率及穩定表現，讓彭政閔有「火星恰」的綽號，身為中職看板球星，彭政閔卻非常謙虛，把尊重對手、尊重比賽擺在第一位，正是因為場上拚勁、成績和場下親和力，讓彭政閔維持高人氣。

中信兄弟建立完整「農場體系」，導入科學化訓練，提升選手觀念，同時不斷強化軟硬體設備，農場建置在歷時16個月、耗費數億元打造籌建的中國信託屏東公益園區，包括標準戶外棒球場、室內打擊區與兩座大型牛棚練習場、宿舍等。

兄弟投手教練、征戰美聯多年的王建民就說：「中信兄弟是全台灣最完整的職棒隊伍，包括球團的經營規模、集團的支持力度，還有積極回饋社會的投入，都是最頂尖的，也是我選擇來中信兄弟擔任教練的重要因素。」

中國信託以中信兄弟隊領頭，向下扎根少棒、青少棒、青棒，力挺基層棒運，為愛棒球的孩子創造機會與希望，同時投入資源健全成棒實力、銜接職業棒球；另一方面也借重明星球員的影響力，帶動社會正面循環。