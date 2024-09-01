快訊

吃了誠實豆沙包？盧貝松現身威秀影城：其他片都普普

高雄國賓飯店改建容積率達1142％ 住戶籲公開評估報告

直播／晚間8點開京華城案羈押庭 柯文哲先問、彭振聲接棒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／中信承接兄弟11年砸30億 單季百萬人次觀賽在望

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中國信託承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021年與2022年締造二連霸佳績，是中職球迷人數最多的球隊。圖／中信銀行提供
中國信託承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021年與2022年締造二連霸佳績，是中職球迷人數最多的球隊。圖／中信銀行提供

中華職棒下半球季進入最後一個月，中信兄弟隊目前暫居下半季第一名，期待重返榮耀，中國信託集團承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費超過30億元，今年多次刷新票房紀錄，有望締造總進場觀賽突破100萬人次，落實「百萬象迷」稱號。

中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021年、2022年締造二連霸，今年8月3日K歌主題日湧進3萬4506人，寫下中職史上單場人數新高。

截至8月底止，中信兄弟主場例行賽進場觀賽人次平均9431人，累積突破46萬人次，可望締造中職首見的單一球隊主場例行賽50萬人次進場大關，不分主客場的出賽總進場觀賽也來到93萬人次，有機會達陣100萬人次。

中信金控董事暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒回憶，2013年底傳出兄弟隊要解散的消息時，他收到許多偏鄉孩子透過教練和老師傳來的簡訊，提到棒球是他們生活的唯一寄託，希望中國信託能夠幫忙。

辜仲諒擔心中職若剩下三支球隊，恐怕聯盟難以延續，因此積極奔走，「看到這些偏鄉小朋友這麼愛棒球，我們怎麼忍心讓中職就這麼消滅、解散？讓台灣沒有棒球？中國信託才毅然決然扛起這些責任，接手支持兄弟隊。」

中國信託是台灣第一家投入五級棒球運動的企業，長期支持棒球、籃球、高爾夫及電競等項目，希望孩子能從運動中學到「團隊合作」、「犧牲小我、完成大我」、「永不放棄、堅持到底」等精神。

尤其棒球作為團隊運動，讓年輕人藉此鍛鍊，可以訓練重要人才，而中信兄弟球星及教練，更是許多年輕運動員及廣大球迷的偶像和榜樣。

五年前引退的彭政閔，在19年的職業生涯，出賽數、安打數高居史上第二，全壘打、打點史上第三，更驚人的是年年入選中職明星賽、連續十五年人氣王。

高打擊率、高上壘率及穩定表現，讓彭政閔有「火星恰」的綽號，身為中職看板球星，彭政閔卻非常謙虛，把尊重對手、尊重比賽擺在第一位，正是因為場上拚勁、成績和場下親和力，讓彭政閔維持高人氣。

中信兄弟建立完整「農場體系」，導入科學化訓練，提升選手觀念，同時不斷強化軟硬體設備，農場建置在歷時16個月、耗費數億元打造籌建的中國信託屏東公益園區，包括標準戶外棒球場、室內打擊區與兩座大型牛棚練習場、宿舍等。

兄弟投手教練、征戰美聯多年的王建民就說：「中信兄弟是全台灣最完整的職棒隊伍，包括球團的經營規模、集團的支持力度，還有積極回饋社會的投入，都是最頂尖的，也是我選擇來中信兄弟擔任教練的重要因素。」

中國信託以中信兄弟隊領頭，向下扎根少棒、青少棒、青棒，力挺基層棒運，為愛棒球的孩子創造機會與希望，同時投入資源健全成棒實力、銜接職業棒球；另一方面也借重明星球員的影響力，帶動社會正面循環。

中信兄弟 中職 棒球

延伸閱讀

中職／主審王俊宏遭球吻！平野惠一衝上場關心 賽後直呼嚇一跳

新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

棒球／為U18、U23打氣 辜仲諒喊不想再看3、4棒觸擊

三三會21日理監事改選 林伯豐有望連任、辜仲諒擬角逐理事

相關新聞

中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

台鋼雄鷹隊昨天在桃園球場以11：4擊敗樂天桃猿隊，但外野手陳文杰在9局上領先6分時盜壘成功，讓猿隊總教練古久保健二不太高...

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

台鋼雄鷹隊內野手吳念庭昨天在桃園球場被強勁滾地球擊中臉部，緊急送醫後證實鼻骨、下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將盡快進行手...

中職／幾分領先不能盜壘？葉總提「各有一把尺」理論

台鋼雄鷹隊昨日與樂天桃猿隊之戰，9局上陳文杰在6分差之下的盜壘掀起「潛規則」探討，味全龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度提出，...

威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍...

中職／被強襲球打臉可能開刀 吳念庭呼籲：別針對其他球員

台鋼雄鷹隊吳念庭昨日因守備時被強勁滾地球擊中臉部，當下血流不止被擔架抬下場送醫，中職會長蔡其昌透露「可能要開刀」，吳念庭...

亞青／韓國對台先發投手 教頭點名2韓職狀元熱門

亞洲青棒錦標賽台灣首戰對手韓國隊今天安排練球，韓國隊總教練朴啓源表示，開幕戰先發投手還在思考，也提到1左1右投丁炫瑀、鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。