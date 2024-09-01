亞青／安排大巨蛋練球很驚喜 日本教頭讚草皮級別不同

亞洲青棒錦標賽日本陣中有許多甲子園明星球員，今天官方練球日安排在台北大巨蛋，總教練小倉全由說，雖不是正式比賽場地，但對球員來說是很棒的體驗，也提到大巨蛋人工草皮級別不同。

亞青明天在台灣開打，此次比賽場地有天母棒球場、樂天桃園棒球場、新莊棒球場，但今天官方練球日安排在台北大巨蛋，日本隊總教練小倉全由表示，因為比賽場地沒有大巨蛋，聽到安排在大巨蛋練球也嚇一跳，踏進大巨蛋第一反應是「很不得了」，是很棒的場地。

小倉全由提到，在日本球場也多人工草皮，不過台北大巨蛋的人工草皮等級不一樣，雖然只是練習，但對球員來說是很棒的體驗，大家都很開心、覺得能在這麼棒的場地練球很幸福。

日本隊此次陣中有今年甲子園冠軍隊京都國際王牌左投中崎琉生，另外還有身高198公分、球速達150公里的左投藤田琉生，以及最快球速151公里的右投今朝丸裕喜也都是矚目焦點，日本隊明天首戰將與香港隊交手。