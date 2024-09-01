快訊

吃了誠實豆沙包？盧貝松現身威秀影城：其他片都普普

高雄國賓飯店改建容積率達1142％ 住戶籲公開評估報告

直播／晚間8點開京華城案羈押庭 柯文哲先問、彭振聲接棒

亞青／安排大巨蛋練球很驚喜 日本教頭讚草皮級別不同

中央社／ 台北1日電
亞洲青棒錦標賽日本陣中有許多甲子園明星球員，1日官方練球日安排台北大巨蛋練球，總教練小倉全由（圖）表示，雖不是正式比賽場地，但對球員來說是很棒的體驗，也提到大巨蛋人工草皮級別不同。中央社
亞洲青棒錦標賽日本陣中有許多甲子園明星球員，1日官方練球日安排台北大巨蛋練球，總教練小倉全由（圖）表示，雖不是正式比賽場地，但對球員來說是很棒的體驗，也提到大巨蛋人工草皮級別不同。中央社

亞洲青棒錦標賽日本陣中有許多甲子園明星球員，今天官方練球日安排在台北大巨蛋，總教練小倉全由說，雖不是正式比賽場地，但對球員來說是很棒的體驗，也提到大巨蛋人工草皮級別不同。

亞青明天在台灣開打，此次比賽場地有天母棒球場、樂天桃園棒球場、新莊棒球場，但今天官方練球日安排在台北大巨蛋，日本隊總教練小倉全由表示，因為比賽場地沒有大巨蛋，聽到安排在大巨蛋練球也嚇一跳，踏進大巨蛋第一反應是「很不得了」，是很棒的場地。

小倉全由提到，在日本球場也多人工草皮，不過台北大巨蛋的人工草皮等級不一樣，雖然只是練習，但對球員來說是很棒的體驗，大家都很開心、覺得能在這麼棒的場地練球很幸福。

日本隊此次陣中有今年甲子園冠軍隊京都國際王牌左投中崎琉生，另外還有身高198公分、球速達150公里的左投藤田琉生，以及最快球速151公里的右投今朝丸裕喜也都是矚目焦點，日本隊明天首戰將與香港隊交手。

棒球 球速 甲子園

延伸閱讀

貓熊外交做兩國突破口？共同社：大陸有意向日本出借貓熊

貿協日本消費品大型拓銷團 創造1.09億美元商機

獨／蔣萬安訪美亮點曝 哈佛演講、大都會球場為大巨蛋經濟取經

江蕙大巨蛋國慶晚會開唱 蔣萬安防黃牛下月公布細節

相關新聞

中職／王柏融3安3打點屠猿 雄鷹近兩戰狂攻22分大勝

台鋼雄鷹隊今天在桃園球場再度火力全開，全場出現12支安打，「大王」王柏融4打數3安打，攻下勝利打點在內的3分打點，終場以...

中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

台鋼雄鷹隊昨天在桃園球場以11：4擊敗樂天桃猿隊，但外野手陳文杰在9局上領先6分時盜壘成功，讓猿隊總教練古久保健二不太高...

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

台鋼雄鷹隊內野手吳念庭昨天在桃園球場被強勁滾地球擊中臉部，緊急送醫後證實鼻骨、下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將盡快進行手...

中職／幾分領先不能盜壘？葉總提「各有一把尺」理論

台鋼雄鷹隊昨日與樂天桃猿隊之戰，9局上陳文杰在6分差之下的盜壘掀起「潛規則」探討，味全龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度提出，...

威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍...

中職／被強襲球打臉可能開刀 吳念庭呼籲：別針對其他球員

台鋼雄鷹隊吳念庭昨日因守備時被強勁滾地球擊中臉部，當下血流不止被擔架抬下場送醫，中職會長蔡其昌透露「可能要開刀」，吳念庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。