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中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

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中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳文杰（中）昨天9局上盜壘成功，賽後特別脫帽致意。圖／台鋼雄鷹隊提供
陳文杰（中）昨天9局上盜壘成功，賽後特別脫帽致意。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊昨天在桃園球場以11：4擊敗樂天桃猿隊，但外野手陳文杰在9局上領先6分時盜壘成功，讓猿隊總教練古久保健二不太高興；兩隊今天進行3連戰最後一戰，猿隊洋投威能帝3局上對陳文杰投出觸身球，幸好沒有引發衝突場面，比賽繼續進行。

陳文杰昨天9局上盜上二壘時，古久保在場邊露出不悅的表情，陳文杰賽後脫帽致意，今天賽前也特地向他道歉；古久保表示，昨天那種情況下，盜壘是不太恰當，但這件事過了就過了，不用再放在心上。

古久保強調，職棒球員應該知道潛規則，曾在日本職棒碰過跑者在大幅領先時盜壘，投手立刻對下一棒投觸身球，賽後持續爭吵，在富邦悍將隊時也遇過對手領先很多分還用打跑戰術，這也不太好。

威能帝今天登板先發，1局上被雄鷹開路先鋒曾子祐揮出安打，面對第2棒陳文杰讓他揮成內野滾地球出局，3局上在曾子祐揮出高飛球取得第1個出局數後，再次面對陳文杰第1球就是觸身球，148公里速球直接砸到背部，陳文杰直接走向一壘，雄鷹總教練洪一中在場邊也沒有反應。

曾子祐 樂天桃猿 陳文杰

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