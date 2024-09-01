中職／陳瑞振口中「阿公的金孫」 李家明初登板自評還可以

樂天桃猿隊23歲右投李家明，昨天對台鋼雄鷹隊中繼1局，被揮出1支安打、無失分，自評生涯初登板「還可以」，他說：「上去就是按照學長給的方向投球，他比較了解對手打擊，積極進攻好球帶。」

猿隊洋投魔神樂昨天先發4局失6分（3分自責）吞敗，李家明5局上登板時，猿隊已經1：6落後，所指的的學長就是捕手張閔勛，他說：「都有按照學長比出的位置投球，也感謝教練看重，別讓他們失望。」

李家明出身美和中學青棒隊、美和科技大學，也打過屏東紅尾成棒隊，去年中職選秀會落選，今年選秀第7輪被猿隊挑中，昨天就獲一軍出賽機會。

猿隊首席教練陳瑞振曾是美和青棒隊總教練，早就指導過李家明，今天賽前笑說：「他是阿公（猿隊總教練古久保健二）的金孫啦。」

李家明透露「歲數算大」，生涯初登板沒什麼緊張，就算亢奮也告訴自己要冷靜，一軍強度真的很高，想辦法做好任務就對了。

李家明說：「陳瑞振教練想提醒我，但又不想傷我，有說變比較厲害了。」