中職／陳瑞振口中「阿公的金孫」 李家明初登板自評還可以
樂天桃猿隊23歲右投李家明，昨天對台鋼雄鷹隊中繼1局，被揮出1支安打、無失分，自評生涯初登板「還可以」，他說：「上去就是按照學長給的方向投球，他比較了解對手打擊，積極進攻好球帶。」
猿隊洋投魔神樂昨天先發4局失6分（3分自責）吞敗，李家明5局上登板時，猿隊已經1：6落後，所指的的學長就是捕手張閔勛，他說：「都有按照學長比出的位置投球，也感謝教練看重，別讓他們失望。」
李家明出身美和中學青棒隊、美和科技大學，也打過屏東紅尾成棒隊，去年中職選秀會落選，今年選秀第7輪被猿隊挑中，昨天就獲一軍出賽機會。
猿隊首席教練陳瑞振曾是美和青棒隊總教練，早就指導過李家明，今天賽前笑說：「他是阿公（猿隊總教練古久保健二）的金孫啦。」
李家明透露「歲數算大」，生涯初登板沒什麼緊張，就算亢奮也告訴自己要冷靜，一軍強度真的很高，想辦法做好任務就對了。
李家明說：「陳瑞振教練想提醒我，但又不想傷我，有說變比較厲害了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言