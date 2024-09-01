快訊

颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

故意讓小草在北檢外違法集會？ 苗博雅酸黃國昌偽善

中職／陳瑞振口中「阿公的金孫」 李家明初登板自評還可以

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
李家明生涯初登板中繼1局無失分。圖／樂天桃猿隊提供
李家明生涯初登板中繼1局無失分。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊23歲右投李家明，昨天對台鋼雄鷹隊中繼1局，被揮出1支安打、無失分，自評生涯初登板「還可以」，他說：「上去就是按照學長給的方向投球，他比較了解對手打擊，積極進攻好球帶。」

猿隊洋投魔神樂昨天先發4局失6分（3分自責）吞敗，李家明5局上登板時，猿隊已經1：6落後，所指的的學長就是捕手張閔勛，他說：「都有按照學長比出的位置投球，也感謝教練看重，別讓他們失望。」

李家明出身美和中學青棒隊、美和科技大學，也打過屏東紅尾成棒隊，去年中職選秀會落選，今年選秀第7輪被猿隊挑中，昨天就獲一軍出賽機會。

猿隊首席教練陳瑞振曾是美和青棒隊總教練，早就指導過李家明，今天賽前笑說：「他是阿公（猿隊總教練古久保健二）的金孫啦。」

李家明透露「歲數算大」，生涯初登板沒什麼緊張，就算亢奮也告訴自己要冷靜，一軍強度真的很高，想辦法做好任務就對了。

李家明說：「陳瑞振教練想提醒我，但又不想傷我，有說變比較厲害了。」

中職選秀 台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／古林睿煬怕熱照奪8月MVP 鞏冠8轟包攬全票

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

中職／擔心吳念庭無法打12強 李勛傑希望前輩早日康復

中職／幾分領先不能盜壘？葉總提「各有一把尺」理論

相關新聞

中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

台鋼雄鷹隊昨天在桃園球場以11：4擊敗樂天桃猿隊，但外野手陳文杰在9局上領先6分時盜壘成功，讓猿隊總教練古久保健二不太高...

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

台鋼雄鷹隊內野手吳念庭昨天在桃園球場被強勁滾地球擊中臉部，緊急送醫後證實鼻骨、下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將盡快進行手...

中職／幾分領先不能盜壘？葉總提「各有一把尺」理論

台鋼雄鷹隊昨日與樂天桃猿隊之戰，9局上陳文杰在6分差之下的盜壘掀起「潛規則」探討，味全龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度提出，...

威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍...

中職／被強襲球打臉可能開刀 吳念庭呼籲：別針對其他球員

台鋼雄鷹隊吳念庭昨日因守備時被強勁滾地球擊中臉部，當下血流不止被擔架抬下場送醫，中職會長蔡其昌透露「可能要開刀」，吳念庭...

中職／陳瑞振口中「阿公的金孫」 李家明初登板自評還可以

樂天桃猿隊23歲右投李家明，昨天對台鋼雄鷹隊中繼1局，被揮出1支安打、無失分，自評生涯初登板「還可以」，他說：「上去就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。