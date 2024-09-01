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中職／古林睿煬怕熱照奪8月MVP 鞏冠8轟包攬全票
中華職棒8月投打MVP公布，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠單月8轟的火燙表現讓他獲得全票通過，統一獅隊古林睿煬則是以2勝0敗、防禦率0.68力壓台鋼雄鷹隊後勁，兩人都是生涯第2次獲選單月MVP。
聯盟今天公布單月MVP得主，投手古林睿煬獲得8票，擊敗後勁的2票，而吉力吉撈．鞏冠則囊括全部的11票，8月敲出8轟外還有20分打點，打擊率3成52，整體攻擊指數高達1.198。
古林睿煬雖然嘴巴說著「怕熱」，但今年8月4場先發拿下2勝0敗、防禦率0.68的優異表現，投出30次三振是單月投手最多，會有這樣的成果，他開玩笑說：「可能2點的曬過就適應了。」
事實上，古林睿煬生涯在8月的數據是4勝1敗、防禦率1.11，他也有些意外：「沒有去在意哪個月份的表現，可能剛好我上場投的時候沒有很熱吧。」
應付台灣的潮濕悶熱環境，古林睿煬也坦言，濕度高難免會因為流汗導致不舒服，「沒有特別方法，只能勤換衣服，多喝水，多補充運動飲料。」
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