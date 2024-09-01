中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

台鋼雄鷹隊內野手吳念庭昨天在桃園球場被強勁滾地球擊中臉部，緊急送醫後證實鼻骨、下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將盡快進行手術，雄鷹總教練洪一中評估，吳念庭可能明年才能歸隊。

昨天雄鷹對樂天桃猿隊之戰8局下，猿隊新秀李勛傑揮出一壘方向強勁滾地球，吳念庭接球受傷，被迫退出第一線，雄鷹今天異動球員名單，把顏清浤登錄一軍。

雄鷹下半季16勝21敗，暫時排名第5，領先富邦悍將隊兩場勝差，本季只剩最後23場比賽，吳念庭應該無法重返一軍。洪一中說：「要看他開完刀的復原狀況，到底要休多久還不知。」

世界12強棒球賽將於11月開打，中華隊以地主身分應戰，吳念庭能否披上國家隊戰袍，洪總也說：「還不知道，應該沒有辦法吧。」