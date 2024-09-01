快訊

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洪總點出牛棚最大問題 要吉田一將「守在那裡」

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
雄鷹隊日本右投吉田一將目前出賽3場無失分。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊日本右投吉田一將目前出賽3場無失分。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊34歲日本右投吉田一將8月25日初登板，目前出賽3場都是後援身分，合計3局只被揮出1支安打、無失分，總教練洪一中很滿意他的表現，也認為現代棒球就是要有身材優勢才行。

吉田一將在2013年日本職棒選秀會首輪被歐力士隊指名，在一軍待了7年，和富邦悍將隊投手張奕當過隊友，前年加入獨立聯盟新潟天鵝之皇隊，今年來台發展，和隊友王柏融也是舊識。

洪一中表示，牛棚最後一任投手仍是黃群，負責第9局任務，吉田一將最近表現很穩定，但不一定會放在最後；目前投手群最不穩就是第6、7、8局，吉田一將「守在那裡」，有需要可以投兩局。

吉田一將身高191公分、體重91公斤，洪總認為這是他的優勢，從現在的棒球環境看來，身材不好的投手很難生存。

台鋼雄鷹 棒球 洪一中

延伸閱讀

中職／不滿改判洪總賽後意圖踹開小房間的門！ 聯盟開罰2萬

中職／張肇元被改判妨礙守備 洪一中不滿指規則須討論

中職／張奕讓獅隊中「滿壘計」 悍將中止5連敗

中職／張奕游擊接球練反應 還能重溫宗賢牌「吸塵器」

相關新聞

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

台鋼雄鷹隊內野手吳念庭昨天在桃園球場被強勁滾地球擊中臉部，緊急送醫後證實鼻骨、下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，將盡快進行手...

中職／幾分領先不能盜壘？葉總提「各有一把尺」理論

台鋼雄鷹隊昨日與樂天桃猿隊之戰，9局上陳文杰在6分差之下的盜壘掀起「潛規則」探討，味全龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度提出，...

威廉波特少棒／龜山國小奪亞軍返台 張善政頒發每人2萬元獎金

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽於25日在美國舉行，桃園市龜山國小棒球隊以一分之差輸給美國隊，獲得世界賽亞軍...

中職／被強襲球打臉可能開刀 吳念庭呼籲：別針對其他球員

台鋼雄鷹隊吳念庭昨日因守備時被強勁滾地球擊中臉部，當下血流不止被擔架抬下場送醫，中職會長蔡其昌透露「可能要開刀」，吳念庭...

亞青／巴基斯坦因「烏龍」來台受阻 首戰對泰國確定無法比賽

亞洲青棒錦標賽明天開打，但巴基斯坦球員因「烏龍」訊息目前僅6名球員抵台，首戰確定來不及，等明天最後確定，教練阿巴西直言遇...

中職／洪總點出牛棚最大問題 要吉田一將「守在那裡」

台鋼雄鷹隊34歲日本右投吉田一將8月25日初登板，目前出賽3場都是後援身分，合計3局只被揮出1支安打、無失分，總教練洪一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。