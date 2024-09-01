中職／洪總點出牛棚最大問題 要吉田一將「守在那裡」

台鋼雄鷹隊34歲日本右投吉田一將8月25日初登板，目前出賽3場都是後援身分，合計3局只被揮出1支安打、無失分，總教練洪一中很滿意他的表現，也認為現代棒球就是要有身材優勢才行。

吉田一將在2013年日本職棒選秀會首輪被歐力士隊指名，在一軍待了7年，和富邦悍將隊投手張奕當過隊友，前年加入獨立聯盟新潟天鵝之皇隊，今年來台發展，和隊友王柏融也是舊識。

洪一中表示，牛棚最後一任投手仍是黃群，負責第9局任務，吉田一將最近表現很穩定，但不一定會放在最後；目前投手群最不穩就是第6、7、8局，吉田一將「守在那裡」，有需要可以投兩局。

吉田一將身高191公分、體重91公斤，洪總認為這是他的優勢，從現在的棒球環境看來，身材不好的投手很難生存。