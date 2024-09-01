亞青／巴基斯坦因「烏龍」來台受阻 首戰對泰國確定無法比賽

亞洲青棒錦標賽明天開打，但巴基斯坦球員因「烏龍」訊息目前僅6名球員抵台，首戰確定來不及，等明天最後確定，教練阿巴西直言遇到這狀況大家非常沮喪，球員們都很想要比賽。

亞洲青棒錦標賽明天在台灣開打，但昨天傳出巴基斯坦球員因一個中國政策被當地海關擋住，無法如期出發，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天受訪表示，了解過後其實是「烏龍」，有假訊息傳給巴基斯坦政府，說中國外交部發出抗議，但確認過後其實中國官方沒有發出類似訊息。

林宗成表示，目前有6名巴基斯坦球員從其他地區出發，已經抵達台灣，明天會再度跟巴基斯坦政府確定，希望他們可以順利出關。首日巴基斯坦與泰國比賽確定來不及，會以球員人數不足、0比7沒收比賽，如果球員可以順利出發，最快3日對台灣比賽可以亮相。

巴基斯坦教練阿巴西（Asad Abbasi）從美國休士頓飛來台灣，今天出席開賽記者會表示，球員都已準備好，簽證也都發下來，但被海關擋在巴基斯坦，「我們真的非常沮喪」，也提到棒球在巴基斯坦風氣並不盛行，但大家都很希望可以把握機會，在國際舞台亮相。

阿巴西提到，巴基斯坦球隊的組成，大部分是本地球員，還有來自美國、加拿大、日本等具有巴基斯坦國籍的球員組隊參賽，已經抵達台灣的6名球員聽到這樣的消息有點不知所措，希望可以趕快湊齊人數、站上球員渴望的舞台上。