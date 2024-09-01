中職／擔心吳念庭無法打12強 李勛傑希望前輩早日康復

樂天桃猿隊一壘手李勛傑，昨天對台鋼雄鷹隊之戰8局下，擊出一壘方向強勁滾地球，雄鷹一壘手吳念庭接球受傷，造成鼻骨和下眼眶骨裂，李勛傑今天賽前談到此事，心情還是受到影響，他說：「當下其實很難過，沒想到會發生這種事，吳念庭可能連12強賽都無法參加。」

李勛傑8月21日初登一軍，生涯第5戰就發生此事，吳念庭被打中臉部後緊急送醫，雄鷹球團證實他除了鼻骨和下眼眶骨裂，還有腦震盪症狀，安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。

吳念庭今天透過臉書粉絲專頁報平安，還特別提醒球迷，球場上難免發生突然狀況，不要去針對其他球員。

李勛傑說：「很遺憾，自己只想把事情做好，沒想到發生在吳念庭身上。」

回想昨天8局下突發狀況，李勛傑表示，打出去的球速度很快，打到吳念庭就知道很嚴重，過去關心前輩時，台鋼教練和學長都來安慰，回到休息區還站出來看著場內，吳念庭被送出場時，也向他鼓掌致意。

李勛傑透露，過去和吳念庭沒有交集，但很欣賞他，他是很好的學長，也感謝他為此事發聲。

世界12強賽將在11月開打，李勛傑表示，希望吳念庭能夠早日康復，國家隊很需要他，「隊上教練也提醒我別受影響，自己要趕快調整好心情，面對接下來每一場比賽。」