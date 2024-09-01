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中職／熱血無懼豔陽！龍隊公益募血 比去年增2成
中職味全龍隊昨天攜手天母商圈、網紅「爆肝護士」舉辦公益募血，吸引大批民眾響應，總計234人捐出335袋熱血，募血量83750c.c.，比去年增加2成以上。
成軍以來即致力各項公益的味全龍隊，去年10月與天母商圈、爆肝護士合辦募血活動廣獲迴響，今年三方再度攜手，連同新加入的味全公司、德克士炸雞，數十個贊助商共提供逾3千份贈品給民眾領取或抽獎。
活動當天氣溫雖高達攝氏30度以上，但驕陽不敵民眾熱血，活動一開始就出現排隊人潮，總計全天共有265位民眾登記捐血，其中31人因血紅素不足或服用特定藥物等原因卡關，成功捐血的234人共捐出335袋、83750c.c.，比去年募得的67500c.c.多出2成以上。
家住中山區的嚴小姐說，過去她因異常出血，經常進出醫院輸血，受過很多人的恩惠，弟弟手術也曾接受輸血，因此四年前身體康復後，她就開始常態捐血，每年都會捐二到三次，能夠用這樣的方式回饋社會，她很高興。
活動發起人「爆肝護士」說，一開始是因為疫情期間聽到醫院嚴重缺血、開始透過網路發起募血活動，經驗成熟後，開始與天母商圈及味全龍合作，這兩年反應都很不錯，「能符合捐血標準是很值得開心的事，很多人其實不如自己想像中的健康，想捐血不一定能成功」。
台北捐血中心表示，該中心負責北北基宜花及金門、馬祖所有醫療院所的血液供應，每日供血量超過2000袋。近年民眾捐血情況不僅受到老年化、少子化的衝擊，也受到氣候影響，連續雨勢、強降雨或酷熱天氣都影響民眾出門意願，募血成效也因此大打折扣。
台北捐血中心感謝天母商圈、爆肝護士、味全公司、德克士及味全龍，號召民眾一起參與捐血行動，共同為維持穩定的血液庫存量奉獻一己之力。
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