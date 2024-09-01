中職／幾分領先不能盜壘？葉總提「各有一把尺」理論

台鋼雄鷹隊昨日與樂天桃猿隊之戰，9局上陳文杰在6分差之下的盜壘掀起「潛規則」探討，味全龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度提出，領先幾分不能盜在各隊都有一把尺，「現在大家尺的刻度接近，但國際賽就要把尺收起來。」

雄鷹昨天在9局上打回2分後，取得6分領先，但陳文杰敲安後又盜上二壘，引起現場譁然，猿隊總教練古久保健二，當他靠王柏融的安打回來得到該局第3分後，也被自家教頭洪一中攔下耳提面命。

洪總賽後指出，當下球隊領先6分，又是第9局，「通常是不要跑，當然選手有心（要得分），也不能怪他。」而陳文杰也自認做錯了，也向猿隊致歉。

葉君璋今天談及此事指出，潛規則的狀況，每一次事件都不相同，很難互相比喻，總歸還是球員自己的觀念、概念問題，「如果球隊牛棚很差，6分領先或許不夠，但就是看球員對這個有沒有敏感度，這是平常需要教育的。」

葉總舉例，對手要在1局拿下6分以上不是不可能，「但也有人領先2分就不盜壘，如果你的終結者是李維拉（Mariano Rivera）。」葉總也說，就像是有時外界會質疑沒有救援點的情況，為何還要派終結者，「都要看當下狀況，沒有一定。」

過去球員時期，葉君璋也曾遇過兩隊爭論差幾分盜壘的問題，「今年明星賽我們教練也有討論過，9局贏幾分盜壘才合理？但現在比較不會有爭議，彼此的尺刻度接近。」

不過葉君璋也指出，國際賽就不能相提並論，當時2008年奧運八搶三資格賽時，中華隊就在7局下盜壘，為了達到提前結束比賽的10分差，但賽後也被西班牙隊抱怨，「國際賽有國際賽的考量，能不能提前結束、得失分都要考慮，不過以西方國家角度，他們會覺得是欺負人，寧願用打的。」