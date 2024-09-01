U23世界盃／沙子宸會合中華隊 角色定位練習賽最後確認

旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸今天和中華隊會合，U23世界盃棒球賽代表隊啟程赴中國，備戰6日開打的正式賽，前2場練習賽預計會安排沙子宸登板，讓教練團確認決定正式賽定位。

U23世界盃棒球賽台灣代表隊此次由總教練郭李建夫領軍，台灣在U23世界盃前身、2014年在台灣舉辦的U21世界盃棒球賽奪冠，當時的總教練就是郭李建夫，從2016年起改制U23世界盃棒球賽，前4屆台灣最佳成績為季軍。

中華隊此次由職棒、業餘大學隊、社會隊球員組隊參賽，唯一旅外球員投手沙子宸在台灣時間8月30日完成返台前最後1場小聯盟先發，今天直接在機場與球隊會合，出發赴中國備戰。

在正式賽開打前，中華隊將安排與中國代表隊打2場練習賽，沙子宸預計也會安排登板投1場，讓教練團確認近況，也確定正式賽最後定位。先前中華隊投手教練周宗志曾表示，先發投手群規劃為伍立辰、張峻瑋、黃子豪、陳冠穎，至於沙子宸要等報到後實際看過狀況才會確定。

U23世界盃棒球賽正式賽將於6日在中國紹興開打，此次12支參賽球隊中，中國隊和英國隊都是首次在U23世界盃亮相。

中華隊6日首場比賽與韓國交手，接著依序與荷蘭、尼加拉瓜、南非、委內瑞拉交手，爭取分組前3名晉級超級循環賽（Super Round）資格。