中職／吳念庭留院觀察48小時 雄鷹：盡快進行手術
中職台鋼雄鷹隊吳念庭昨天守備時遭到強襲球擊中眉間及鼻梁，當場被擔架抬出場緊急送醫。球團今天表示，吳念庭的傷勢為鼻骨及下眼眶骨裂，且有腦震盪症狀，將盡快進行手術。
台鋼雄鷹昨天作客桃園棒球場與樂天桃猿交手的賽事，雖然最終以11比4大勝，不過賽事中出現傷兵，8局下桃猿的李勛傑擊出一壘方向強勁滾地球，雄鷹一壘手吳念庭遭到強襲球擊中眉間附近，當場痛苦倒地，因為有傷到鼻梁導致流血，最後被擔架抬出場並緊急送醫。
雄鷹球團今天表示，吳念庭在昨晚賽事中，守備時遭球擊中眉間、鼻梁，隨後緊急送醫檢查，經醫生診斷為鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，醫療團隊安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。
吳念庭是今年中職選秀雄鷹隊第1指名，目前出賽36場，129打數敲出31支安打，包含2發全壘打，打擊率2成40。
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