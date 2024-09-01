中職／被強襲球打臉可能開刀 吳念庭呼籲：別針對其他球員

台鋼雄鷹隊吳念庭昨日因守備時被強勁滾地球擊中臉部，當下血流不止被擔架抬下場送醫，中職會長蔡其昌透露「可能要開刀」，吳念庭則透過社群平台謝謝外界關心，「傷勢狀況目前都還好。」

雄鷹與樂天桃猿隊昨日在桃園棒球場交手，8局下在一壘守備的吳念庭，面對李勛傑敲出的強勁滾地球，在面前落地來不及閃躲，先被打到左手臂後，球又反彈到臉部，當場抱頭倒地不起。

雄鷹總教練洪一中賽後解釋傷勢，吳念庭被打到眉間、鼻梁附近，因為一直流鼻血，必須趕快送醫檢查，確認鼻梁骨有無受傷。

而中職會長蔡其昌今日凌晨也在threads上回報狀況，「念庭一直是我很喜歡的選手，很努力又和善有禮貌。今天看到他被強襲球打到臉部送醫，後續可能需要開刀治療，讓我們心疼不已。」

蔡其昌也指出，自己也向吳念庭的父親吳復連表達關心，「需要任何協助我也會來幫忙，希望念庭治療順利，我們一起祝福他早日康復。」

而吳念庭今日稍早也透過臉書粉絲專頁報平安，他表示：「傷勢狀況目前都還好，雖然無法一一回覆，但都有收到大家的關心訊息。」也提醒球迷，「在賽場上難免會發生突然狀況，希望球迷們不要去針對其他球員，再次感謝外界的關心。」