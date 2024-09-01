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中職／抗議判決 洪一中闖小房間挨罰2萬

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中解釋踩壘判決爭議。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中解釋踩壘判決爭議。記者蘇志畬／攝影

前天中華職棒賽後，台鋼雄鷹隊總教練洪一中因不滿判決，衝到技術委員室爭論，遭到罰款兩萬元，洪總願意受罰，但也指出自己只是爭個理，「要改判應該要有明顯證據。」

八月卅日雄鷹、樂天桃猿隊之戰，六局上郭阜林敲出準雙殺滾地球，跑者出局後，原本判決郭阜林安全上一壘，但猿隊提出挑戰後改判，洪總在局間上場抗議，賽後更直接前往小房間爭論。

聯盟昨天發出聲明指出，雄鷹總教練洪一中因不滿判決結果，在台鋼多名教練攔阻下，仍衝至技術委員室外不斷爭論，並試圖衝撞技術委員室，聯盟依照規章處兩萬元罰金。

洪總對此解釋，因球隊的影片看不出可改判之處，當下好奇是否技術室有更清楚影片，不料獲得的回應是無法提供影片或圖片佐證，「他是說沒有，那沒有的話是不是憑感覺？我已經要求電視輔助了，這不能憑感覺啦。」

賽後洪總又帶著球隊的截圖找上門，依舊被攔阻，洪總認為自己的行為是違規，願意受罰，但不該模糊焦點，自己也不是要爭個輸贏，「懲處就繳錢沒問題，重點是講個道理，裡面怎麼可以在沒有很充裕的情況下改判呢？這黑白來（台語：亂來）嘛。」

中華職棒自二○一四年電視重播輔助判決啟用後，教練、球員與裁判正面衝突事件已經逐漸減少，較重大的是二○一六年陳俊秀頂撞主審、二○一七年黃甘霖踢裁判室窗戶、二○一八年陳連宏與裁判肢體衝突，前天是近年罕見爭執。

台鋼雄鷹 教練 樂天桃猿 洪一中 裁判 郭阜林 陳俊秀 陳連宏 黃甘霖

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