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中職／主審王俊宏遭球吻！平野惠一衝上場關心 賽後直呼嚇一跳

中央社／ 新北31日電

中職今天在新莊球場賽事，3局上中信兄弟曾頌恩擊出的擦棒球打中主審王俊宏的脖子附近，兄弟教頭平野惠一立刻到場上關心，他表示，當下真的很擔心主審，「沒事真是太好了。」

中信兄弟今天作客新莊球場與富邦悍將交手，3局上曾頌恩擊出擦棒球，擊中後方的主審王俊宏，當下王俊宏痛苦地坐在地上，除了悍將的防護員上場幫忙醫治之外，兄弟總教練平野惠一第一時間衝上場關心，顯得相當擔心。

所幸經過治療之後，王俊宏仍繼續待在場上擔任主審，這場賽事他一共被球吻了3次，仍敬業完成比賽。

談到當下狀況，賽後平野惠一直呼，「嚇了一大跳！因為那個地方沒有護具保護，是很危險的位置，還好球是打到側面。」平野惠一提到，自己球員生涯時的傷痛史也很豐富，所以看到王俊宏被擊中的瞬間覺得很危險，「主審沒事真的太好了，非常擔心，之後還看到他有一個很大的瘀青。」

中信兄弟 中職 平野惠一 棒球

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