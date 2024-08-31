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中職／兄弟中段戰遭封鎖 陳俊秀曝教練團如何給攻略
中信兄弟隊今天以7：5擊敗富邦悍將隊，此役從5：0領先打到5：5平手，兄弟打線在中段戰遭到封鎖，致勝英雄陳俊秀透露來自教練團的錦囊妙計，「教練當下是發現，我們揮的球都比較偏低，看個高一點的去打。」
富藍戈把關的8局上成為勝負分水嶺，岳東華、岳政華先後靠安打、保送上壘，陳俊秀補上安打、一棒掃回2分。
談到建功打席，陳俊秀說當下沒想太多，設定的球進來就積極出棒，「剛好有把握住。」先前對戰富藍戈13打數只有1安打，今天敲出對戰第2支安打，但他謙稱：「只是剛剛好有抓到失投。」
兄弟在這局的攻勢還包括啟用菜鳥黃鈞麟執行犧牲觸擊，儘管連續2球點成界外，仍成功執行短打護送跑者推進。陳俊秀也誇讚，「抗壓性很好，看得出來很緊張，但想辦法把任務做好。」
兄弟此役從5：0領先打到戰局膠著，中間遭到江國豪3.2局無失分好投封鎖，總教練平野惠一對於此役的戰局發展也有不滿意的地方，中間有再次提醒選手，比賽還沒結束，該多得1分、多守1分、多進1個壘包都有全力去做。
陳俊秀也透露，教練有說，比賽還沒結束，可以多拿到的分數都要盡力去拿到，也在圍圈時提醒一些他們注意到的細節，「發現我們揮的球都比較偏低，是不是和設定不一樣。」
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