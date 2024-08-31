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中職／被滾地球擊中臉！吳念庭鼻血流不停送醫檢查 洪總曝傷勢
台鋼雄鷹隊今天以11：4擊敗樂天桃猿隊，然而8局下主力大將吳念庭在守備時被滾地球擊中臉部，當下鼻血流不停，賽後總教練洪一中透露，已經送醫檢查，要看有沒有傷到鼻樑骨。
雄鷹與猿隊之戰來到8局下，7局下替補上場守備的吳念庭，此時面對李勛傑敲出的一壘方向強勁滾地球，在面前落地來不及閃躲，先被打到左手臂後，球又反彈到臉部，當場抱頭倒地不起。
所有球員立刻上前關切，桃園棒球場也一度鴉雀無聲，洪總上場一看立刻比出需要擔架的手勢，而球員們與聯盟工作人員也圍成一圈，不讓吳念庭的狀況被看見，隨後由擔架將他抬下場。
賽後洪總透露受傷狀況，「是打到眉間、鼻樑附近，因為一直流鼻血，所以趕快送醫院檢查，要看有沒有傷到鼻樑骨。」由於球速太快、落點也近身，洪總也說：「真的是閃不掉。」
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